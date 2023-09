A pesar de haber actuado en dos ocasiones el pasado fin de semana, Arturo Macías sorprendió al mundo taurino y, especialmente, a Aguascalientes al anunciar este lunes su retiro temporal de los ruedos debido a las lesiones que le ocasionó una cornada en la pasada Feria Nacional de San Marcos.

«En los últimos meses, reafirmé mi vocación y me asumí más que nunca como un torero de entereza. En cada plaza de toros, demostré el profundo amor y respeto que siento por esta profesión, que he abrazado con pasión desde mi infancia. He dado lo mejor de mí en cada actuación, siempre pensando en aquel niño que jugaba a ser torero con un pequeño capote y una ligera muleta, objetos que con el tiempo se convirtieron en herramientas para concretar gloriosas faenas.

Las cicatrices de innumerables batallas adornan mi piel. La más reciente, en mi tierra, Aguascalientes, me dejó secuelas en los pulmones. Las consecuencias han sido muchas y, como resultado, mi capacidad física ha disminuido. A pesar de haberme preparado intensamente, como si estuviera comenzando mi carrera, y de haber redoblado mi entrenamiento y acudido religiosamente a terapias, enfrentarme al toro se ha vuelto cada vez más difícil. Este fin de semana, en Juriquilla y Aguascalientes, me di cuenta de que, aunque mi espíritu está dispuesto, mi cuerpo ya no responde de la misma manera.

Hoy, con total transparencia, les anuncio que necesito hacer una pausa. Con sentimientos encontrados, comunico mi retiro temporal de los ruedos. Lo hago conscientemente, escuchando a la razón, pues el público merece siempre la mejor versión de Arturo Macías. Agradezco infinitamente a todos los que me han acompañado en este viaje taurino. Aunque me despido con nostalgia, esta pausa es necesaria. Estoy eternamente agradecido con quienes han creído en mí y me han apoyado, permitiéndome sentir la grandeza del toreo. Soy un hombre de fe, y estoy seguro de que regresaré, porque los percances son parte de los desafíos de esta profesión. Como dice el dicho: ‘lo que no te mata, te hace más fuerte'», expresó Macías en un comunicado de prensa.

Aunque su ausencia podría ser temporal, Macías, a sus 41 años, y dada la gravedad de sus lesiones, parece poco probable que regrese pronto a los ruedos. Por el momento, Aguascalientes y el mundo taurino pierden a uno de los matadores más distinguidos, con la esperanza de que, en un futuro cercano, pueda volver a emocionar a los aficionados.