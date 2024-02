Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. -Tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una reforma a la Constitución en materia de electricidad.

«Eso es lo que sucedió ayer, nosotros también ya estamos considerando que voy a enviar en el paquete (de iniciativas) del día 5 (de febrero) una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el Presidente López Mateos. Porque, si no, imagínense, cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público, entonces qué bien que me preguntas de eso.

«Deciden (también) en la Cámara de Diputados que ya no van a tener 15 mil millones de pesos para sus privilegios, se amparan y queda sin efectos la decisión del Poder Legislativo, es como un supremo poder conservador. Por eso hay que buscar la reforma a la Constitución, regresar el espíritu, la letra de la Constitución que surge de la Revolución de 1910, que se aprueba en Querétaro el 5 de febrero de 1917, es lo que voy a hacer.

«Planteo que viene una reforma a las pensiones y ayer dice el dirigente del PRI que va apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador. Que bueno, lo celebro, ojalá nos apoyen con esta reforma para fortalecer la industria eléctrica», declaró López Obrador en conferencia.

Ayer, la SCJN declaró inconstitucional la reforma impulsada por la 4T en marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas.

La Segunda Sala del máximo tribunal concedió el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al confirmar que los siete artículos principales de la reforma violan reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista, previstas en la Constitución desde 2013.

Eso incluye el artículo que ordena despacho preferente a energía generada por centrales de la CFE o privadas que trabajan en exclusiva para ella, por encima de las renovables y otras privadas.

También se refiere al artículo que eliminó la obligación de realizar subastas para adquirir energía y el que generalizó el acceso a certificados de energías limpias.

La votación tuvo un empate a dos, con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor, Yasmín Esquivel y Lenia Batres en contra, y una excusa planteada por el Ministro Javier Laynez, la cual fue aprobada por tres votos contra uno.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que el Poder Judicial está actualmente «secuestrado por la oligarquía» y urgió la reforma para que Ministros sean electos por el pueblo.

«Por otro lado, el Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, a la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la Ley Eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la CFE y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras.

«Además, 4 ministros, 2 a favor y 2 en contra, un empate, pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad, a una norma, que como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Aunque son dos votos, deciden que no hay empate, que se anula la Ley Eléctrica, así. Está podrido el Poder Judicial o -para no decirlo tan fuerte- está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México, entonces se necesita una reforma», mencionó.

Además, el titular del Ejecutivo federal expresó que la actuación de los Ministros es abyección, pero no traición a la patria.

«No, es abyección, es que traición a la patria es un concepto de mayor rango», afirmó.

Asegura que impugnará decisión de Corte

El Presidente López Obrador dijo que impugnará la decisión de la Corte, pues lo ocurrido ayer demuestra el entreguismo del Poder Judicial a la oligarquía.

«Sí se puede hacer (impugnar la decisión de la Corte), hay un término. El problema es ese: es juez y parte, se puede acudir. Incluso, hoy en la mañana, me mandó el Licenciado Bartlett un planteamiento acerca de eso, él plantea que no es posible si hay un empate, imagínense dos ministros borran, desconocen, cancelan una ley, dos.

«Claro, se va impugnar, pero eso demuestra el entreguismo del Poder Judicial. Por eso urge limpiar al Poder Judicial, se va tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar al Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no de un grupo minoritario, al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz», añadió.