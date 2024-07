Anulan juicio de Alec Baldwin

Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España. – La Justicia estadounidense ha desestimado este viernes la causa penal abierta contra el actor Alec Baldwin por homicidio involuntario por la muerte en 2021 de la directora de fotografía Halyna Hutchinsen durante el rodaje de «Rust», ha informado CNN.

Ha sido la jueza Mary Marlowe Sommer, encargada de dictar el fallo, quien ha accedido a desestimar el cargo tal y como había solicitado la defensa de Baldwin tras acusar a la Fiscalía de Santa Fe de «mala conducta».

«Se concede su moción de desestimación con perjuicio», ha concluido la resolución, que ha cogido por sorpresa a los presentes en la sala pues no se había esclarecido durante la jornada si el dictamen se daría a conocer este mismo viernes o se pospondría para la próxima semana.

Tanto Baldwin como su hermana, Beth, y otros familiares asistentes a la lectura han celebrado el fallo visiblemente emocionados y entre abrazos, antes de que el acusado abandonara la sala como hombre libre.

El actor disparó por accidente a la directora de fotografía durante la grabación de una escena y con un arma que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Tanto Baldwin como la armera, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados formalmente de homicidio involuntario.

Hutchins, de 42 años, falleció por las graves heridas a consecuencia del disparo mientras era trasladada en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Albuquerque. Además, también resultó herido el director de la película, Joel Souza, quien estuvo ingresado en estado grave en el hospital de Santa Fe.