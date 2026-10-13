Antonio Banderas será Hernán Cortés en filme con IA

CDMX.- Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una película histórica que incorporará inteligencia artificial en su producción y cuyo estreno está previsto para 2027. Dirigida por Paul Mignot y escrita por Nicholas Kazan, la cinta se encuentra en producción en París. La historia abordará la expedición de 1519 hacia México y el papel de Marina, conocida como La Malinche, en las alianzas y comunicaciones durante la conquista. Coproducida por Utopai Studios y Ex Machina Studios, la película explorará las ambiciones del conquistador español y su transformación personal. El proyecto se desarrolla mientras Hollywood debate el uso de inteligencia artificial en el cine.