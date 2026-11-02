Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1

Sineli Juana Santos Cárdenas Agencia Reforma

CDMX.- Kimi Antonelli hizo historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez al convertirse en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1, con apenas 20 años y 68 días, tras finalizar en el tercer lugar del Gran Premio de México, que ganó Max Verstappen.

El piloto italiano de Mercedes arrancó desde la cuarta posición y consiguió subir al podio en una carrera en la que el neerlandés de Red Bull se llevó la victoria, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, terminó segundo.

Con este resultado, Antonelli aseguró matemáticamente el Campeonato Mundial de Pilotos de 2026, a falta de cuatro Grandes Premios para concluir la temporada, y superó el récord de Sebastian Vettel, quien se coronó en 2010 con 23 años y 134 días.

La marca del alemán permaneció vigente durante 16 años, luego de que conquistara su primera corona con Red Bull en el Gran Premio de Abu Dabi.

Antonelli también dejó atrás a Lewis Hamilton, quien obtuvo su primer campeonato en 2008 con 23 años y 300 días; Fernando Alonso, que lo consiguió en 2005 con 24 años y 58 días, y Max Verstappen, quien se coronó en 2021 con 24 años y 73 días.

El italiano llegó a México con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero George Russell, su principal perseguidor en el campeonato, y necesitaba terminar entre los nueve primeros para asegurar el título sin depender de otros resultados.

Con el tercer puesto en la Ciudad de México, Antonelli alcanzó la primera corona de su trayectoria en la máxima categoría y escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1.