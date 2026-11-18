La organización México Sin Toreo manifestó su rechazo a la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado para crear la Ley Orgánica del Consejo de Asuntos Taurinos, al considerar que pretende institucionalizar el financiamiento público de corridas de toros, novilladas y otros espectáculos taurinos, incluso cuando sean organizados por empresarios privados.

México Sin Toreo consideró inaceptable que el Estado destine recursos públicos a una práctica que, desde su perspectiva, implica sufrimiento, lesiones, violencia y muerte de animales, lo que, sostuvo, contradice las disposiciones de protección animal incorporadas al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diciembre de 2024.

Señaló que esta disposición prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado mexicano a garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, principios que, afirmó, también deben orientar las decisiones de los congresos y gobiernos estatales.

Asimismo, sostuvo que el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural en la Constitución local no representa una autorización ilimitada para promover prácticas que considera violentas ni puede estar por encima de las obligaciones establecidas en la Constitución federal.

También cuestionó la creación de una estructura burocrática permanente dedicada a financiar y promover espectáculos taurinos, particularmente cuando existen necesidades pendientes en materia de atención, protección y bienestar animal.

México Sin Toreo exhortó a los diputados locales a rechazar la iniciativa y orientar las decisiones legislativas y presupuestarias hacia políticas públicas compatibles con el mandato constitucional de protección animal. La organización concluyó que los recursos públicos deben destinarse a proteger a los animales y no a financiar actividades que impliquen su sufrimiento.