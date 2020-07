Mirna Ramos Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Doctores de hospitales públicos, algunos de los cuales también trabajan en el sector privado, advirtieron ayer que ante el crecimiento acelerado en el número de contagios de Covid-19, Nuevo León se encuentra cerca de una crisis hospitalaria.

De acuerdo con médicos que pidieron no ser identificados, la mayoría de los hospitales privados están llenos, y en los que todavía quedan camas, como el San José, no cuentan con personal suficiente para usar plenamente la capacidad instalada que les queda.

En instituciones públicas, añadieron, también está subiendo de manera alarmante el nivel de ocupación, incluyendo las áreas de terapia intensiva.

“En este momento estamos a unos días de una crisis hospitalaria, de decir: ‘ya no hay dónde’, ahorita hay gente que lo está sufriendo ya, tienes que buscarle mucho para encontrar lugar”, explicó un directivo del IMSS.

“Ahorita, por ejemplo, los hospitales privados están completamente llenos todos, no hay lugar, de hecho ahorita están batallando para localizar camas. En hospitales públicos, por ejemplo en el Metropolitano, ya hay pacientes en los pasillos. El único (privado) que tiene lugar ahorita es San José, pero no tiene personal, está batallando”.

El último reporte oficial indica que hasta ayer había 913 camas ocupadas de mil 428 disponibles para la pandemia, es decir el 64 por ciento.

Ayer se publicó que de acuerdo con la tasa de crecimiento en los niveles de ocupación indica que para el domingo todos los hospitales estarían totalmente saturados.

Aunque durante la rueda de prensa que la autoridad ofrece diariamente se enviaron preguntas sobre los niveles de ocupación por hospital, no hubo respuestas.

Ante el incremento de las hospitalizaciones, personal médico del IMSS preparó una carta en la que solicitan a la Secretaría de Salud revertir la apertura de actividades no esenciales, por lo menos, unas dos semanas, aunque el documento aún no ha sido entregado.

“El doctor (Manuel de la O) está enterado y nosotros la solicitud que le estamos haciendo es, ‘doctor, meta a la casa otra vez a todos, cierren otra vez todo, al menos por dos semanas’, que esperemos que en dos semanas este pico empiece a bajar otra vez”, explicó uno de los médicos.

“No se busca que no haya pacientes, es muy difícil poder controlar la pandemia, lo que estamos buscando es que no se presenten todos al mismo tiempo, porque pasa lo que está pasando”.

Esta petición, añadió, ya se planteó a funcionarios de la Secretaría de Salud en chats y de manera personal.

Sus motivos

Médicos de hospitales públicos lanzaron una alerta ante la crisis hospitalaria que se puede presentar por los siguientes motivos:

– Crecimiento acelerado de las hospitalizaciones.

– La mayoría de los hospitales privados ya no tiene cupo.

– Falta personal para operar las instalaciones privadas que quedan.

– En hospitales públicos ya hay pacientes en los pasillos.

– Hay áreas de terapia intensiva con 90 por ciento de ocupación.