Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los cambios fiscales del Paquete Económico 2027 tendrán efectos inflacionarios en el corto plazo.

El alza en costos asociados al pago de impuestos y las nuevas disposiciones sobre el uso de efectivo podrían trasladarse a los precios de bienes y servicios al consumidor.

«Son una serie de factores económicos que van a pegar en la inflación de corto plazo y, por ende, en el encarecimiento de bienes y servicios», confirmó Christian Kaye, socio del despacho Pérez-Llorca en el área Fiscal.

El impacto dependerá de la capacidad de los negocios para absorber estos costos, así como de las condiciones de competencia y demanda en los distintos sectores de la economía, dijo.

En 2027, Hacienda aplicará un mecanismo de control de pérdidas fiscales y las empresas con ingresos que superen los 50 millones de pesos podrán aplicar pérdidas sólo hasta el 50 por ciento de ingresos acumulables.

«Sí se espera que haya efectos inflacionarios porque las empresas van a tratar de incrementar sus márgenes para poder compensar los mayores impuestos ¿y cómo van a tratar de incrementar los márgenes?: bajando los costos. Creo que habrá menor contratación de personal, menores inversiones.

«Y por otro lado van a tratar de subir precios y ahí es donde viene un mayor impacto con la inflación y se va juntar con depreciación del peso», dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.