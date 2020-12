Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país hay señales de que se está dando una oferta descontrolada de pruebas para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2, alertó Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (Comedic).

Guillermo Maynez, presidente de Comedic, señaló que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está rebasada en la tarea de verificar la comercialización de kits de pruebas y su aplicación en el País.

“Hay una oferta desmedida de pruebas en páginas de Facebook, por whatsapp, pero también en cadenas establecidas.

“Hay muchas pruebas que están debidamente autorizadas para su comercialización en México pero que tienen que ser aplicada por personal altamente capacitado por la delicadeza de la muestra, que es un raspado nasofaríngeo que se tiene que empaquetar, y eso no está ocurriendo”, expuso.

Señaló que ejemplo de ello son cadenas minoristas como Waldo’s, dedicada a la comercialización de productos para el hogar, escuela y oficina, y que no cuenta con aviso de funcionamiento para comercializar pruebas diagnósticas.

En su página web, Waldo’s comecializa kits de pruebas Pruebas Diagnósticas Covid-19 y Prueba Rápida Individual de Covid 19 de la marca Genrui Biotech.

Otro caso que destacó es el de Farmacias del Ahorro, que comercializa pruebas de antígenos rápidas a muy bajo precio.

Alertó que en este como en otros casos, existe el riesgo de que los ciudadanos hagan la toma de la muestra y no debe ser así.

Raúl Sapién, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, reveló que en todo el País se han hecho múltiples aseguramientos de pruebas ilegales o falsas.

“Se clausuraron establecimientos como La Puerta de Hierro y Healthy Industries en Chihuahua y Tamaulipas, entre otras, que han llevado al decomiso de miles de pruebas falsas. El tráfico más significativo que se ha detectado se lleva a cabo entre Ciudad Juárez y El Paso”, argumentó.

Señaló que hasta ahora el CNSP ha detectado más de 300 páginas web apócrifas que comercializan pruebas para la detección de Covid-19, pero también gel, liquido sanitizante y todo tipo de aditamentos que prometen ser efectivos para proteger a la población.