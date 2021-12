Rolando Herrera Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Arturo Zaldívar afirmara que la corrupción en el Poder Judicial se ha erradicado, pues antes este tema no figuraba en el discurso de los presidentes de la Corte.

«El Ministro presidente es un hombre honrado, íntegro, no tengo ninguna desconfianza, pero hace falta limpiar como se limpian las escaleras, de arriba para abajo.

«Entonces, a mí sí me gustó (el discurso) porque antes los presidentes de la Corte no hablaban de corrupción, la corrupción no existía», comentó López Obrador.

Ayer, en su tercer informe anual, Arturo Zaldívar dijo que la corrupción tolerada, el nepotismo y el tráfico de influencias han sido erradicados del Poder Judicial de la Federación (PJF).

«Puedo afirmar, categóricamente, que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro», afirmó el Ministro Arturo Zaldívar.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó que antes el tema de la corrupción no se hablaba en la academia ni el Congreso cuando se trata de un asunto que genera desigualdad en el mundo.

«Antes en la academia y el Congreso no se hablaba de corrupción, se hablaba de nuevos derechos, cambio climático, sociedad civil, pero la corrupción, que genera la desigualdad en el mundo, no se trata.

«Ahora que fui a la ONU les fui a decir que hace falta una sacudida porque no se habla de la corrupción y esta es la que genera muchos problemas», aseveró.

López Obrador reiteró que antes el Gobierno estaba al servicio de corruptos y que ahora la Corte está liderada por un hombre honesto.

«El presidente de la Corte es un hombre honrado, honesto, no podría decir lo mismo de otros ministros. Antes la corrupción estaba arraigada, el Gobierno estaba secuestrado al servicio de corruptos, no sólo estaba tomado por la delincuencia organizada, sino también por la delincuencia de cuello blanco.

«Acuérdense que nos hacían creer que el ratero era el que se robaba una bolsa en el mercado y los grandes ladrones de arriba ni siquiera perdían su respetabilidad», finalizó.

