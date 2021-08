Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante el paro que afecta el abasto del combustible, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza con denunciar a gaseros que nieguen el servicio a la población y anunció la intervención de la Guardia Nacional.

“Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas”, comentó López Obrador.

Ayer, miles de consumidores de gas LP de al menos cinco estados del centro y sur del País resultaron afectados por la suspensión de abasto del combustible.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dio a conocer otras dos medidas para hacer frente a esta situación, entre ellas está el garantizar seguridad a distribuidores con la Guardia Nacional, ya que acusaron que sus unidades corrían riesgo de ser vandalizadas.

“Se va a hablar con los distribuidores y con los comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer comentaban que no podían salir, porque les podían vandalizar sus unidades. Va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, a comisionistas, que ayuden para que no falte el abasto del gas”, dijo.

Si bien el tope a precios de gas LP que impuso el Gobierno es ilegal, pues viola la Ley de Hidrocarburos, por ahora está vigente.

Por tanto, los distribuidores y comisionistas que se nieguen a vender el producto se están arriesgando a que la Fiscalía General de la República (FGR) los acuse por delito contra la economía pública, que el Código Penal Federal tipifica de esta manera.

López Obrador prometió que se garantizará el abasto del gas para pobladores de la Ciudad de México, Valle de México, de Pachuca y descartó que este problema sea a nivel nacional.

“Garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y de Pachuca, porque no es un asunto nacional. Afortunadamente es aquí en la Ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca, todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido”, aseguró.

El Presidente agregó que el Gabinete de seguridad atenderá estas tres medidas para volver a poner en circulación el abasto de gas para la población.

“Estas son las tres medidas que se están tomando y mañana les informamos, porque se quedó un equipo trabajando, tratamos este asunto hoy en el Gabinete de seguridad.

“Entonces, se quedó la Secretaria de Seguridad, el Secretario de Defensa, el Secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la Secretaria de Energía, el director de Pemex, el consejero jurídico de la Presidencia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad, están reunidos para que se actúe en estas tres direcciones, directrices o estas tres medidas con el propósito de que no falte el gas en la Ciudad ni en ningún otro lugar del País”, enlistó.

‘Protestas no doblegarán al Estado’

El Presidente López Obrador afirmó que las protestas de los gaseros no doblegarán al Estado y que no será rehén de aquellos que buscan únicamente un provecho personal.

“Entonces, a la primera, no todos, sino algunos responden con estas protestas, a la primera, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado, pues no. Para que se vea que no es en vano resistir estas presiones y no vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal”, aseveró.

El Mandatario federal explicó que el tope máximo de precios al gas es transitorio y que se estará en pláticas para establecer un equilibrio que no afecte los bolsillos de los ciudadanos.

“Sí, han estado hablando con la Secretaria de Energía. Ya se les explico: es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer un equilibrio en los precios, porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular.

“Entonces, se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente. Y no es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no. Son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente”, finalizó.