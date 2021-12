El secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo, aseveró que con la aparición de la variante Omicron de COVID-19, el retorno presencial al 100% a las aulas educativas para el ejercicio 2022 se tomará con precaución y habrá que esperar cómo se comporta la cuarta ola, para no exponer a nadie.

Indicó que esta situación la ha conversado ya con la autoridad educativa y por esa razón se revisará primero cómo se cerrará el primer semestre de este ciclo escolar, donde nadie baje la guardia para tomar las mejores decisiones y determinar si existen condiciones para volver al 100% o al 70%.

En este cierre de año se revisará la oportunidad de volver con todos los actores del sector educativo, en este caso los supervisores, los directores y los docentes para verificar si la infraestructura se encuentra en condiciones en cada uno de los planteles del estado, porque en algunos la matrícula es de 50 estudiantes y en otros es de 1,500 alumnos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sostiene que no deben tomarse decisiones precipitadas, se han tenido avances positivos en el regreso presencial escalonado y gradual, pero hay que actuar con inteligencia y prudencia para no echar a perder todo lo que se ha avanzado, enfatizó Ramón García Alvizo.

Para acabar con el temor y el miedo a la nueva variante del COVID-19 que se presenta en otros países, dijo que los trabajadores de la educación, los estudiantes y los padres de familia, en compañía de toda la sociedad, no deben bajar el trabajo preventivo, es decir aplicar el filtro familiar y el filtro en la escuela desde la entrada hasta la salida del plantel.

En lo que va del ciclo lectivo 2021-2022, el sistema educativo ha tenido alrededor de 300 contagiados entre estudiantes y docentes, donde la mayoría se han recuperado con el tratamiento médico, y sólo ha habido cinco decesos de profesores.

“Desde el inicio de la pandemia sanitaria, en marzo de 2020, la Sección Uno del SNTE tiene registrados 150 maestros fallecidos, donde el 80% era personal jubilado y el otro 20% docente en activo”, puntualizó.