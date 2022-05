En el marco del entorno inflacionario provocado por la crisis del coronavirus, la recuperación de la demanda repentina y la guerra entre Rusia y Ucrania, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, delegación Aguascalientes, emitió diversas recomendaciones para que las familias del estado puedan enfrentar el alza de precios.

José Antonio Mejía Lozano, titular de Condusef en la entidad, sugirió adoptar un plan familiar que contemple la aportación económica al hogar por parte de todos sus miembros, así como la revisión y reducción de gastos.

Resaltó que las personas pertenecientes a la generación millennial y, a la centennial, es decir, los nacidos a partir de los años noventa, no tienen la experiencia de las generaciones anteriores en cuanto a experimentar tiempos de inflación, de elevados costos en las cosas, de escasez de productos y del crédito, así como dificultades para acceder a un empleo formal.

Para aminorar el golpe económico, Condusef recomienda lo siguiente:

• Elaborar un presupuesto familiar con el detalle de ingresos y gastos.

• Hacer un comparativo de precios y calidad, que considere plataformas de comercio electrónico confiables.

• Elaborar una lista de productos necesarios, para gastar sólo en lo esencial.

• Dar oportunidad a las marcas más económicas que garanticen una buena calidad.

• Tener cuidado con el famoso 2×1, que es un anzuelo que con frecuencia hace a las personas comprar cosas que no necesitan.

• Hacer un análisis detallado de gastos prescindibles, pequeños y recurrentes, también llamados “gastos hormiga.

• Anticiparse a la compra de bienes o productos que la familia necesitará en un futuro próximo.

• Postergar gastos no indispensables mientras el entorno inflacionario permanece.

• Invertir tus ahorros en instrumentos como cetes directo, desde la que se puede generar una inversión con $100 pesos en Valores Gubernamentales de bajo riesgo.

• Diversificar tus fuentes de ingreso para que no dependas de una sola.

