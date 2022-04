La alta incidencia delictiva registrada en la entidad durante el primer trimestre del año, con más de 500 robos a negocios, de acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preocupa al empresariado en Aguascalientes, quienes demandaron a las autoridades actuales a no distraer el tema de la prevención y combate a la delincuencia.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Ángel Breceda, precisó que aun cuando de la misma manera el nivel de percepción de inseguridad incrementó ligeramente, lo anterior obedece ante la cercanía con estados conflictivos, donde opera la delincuencia organizada. Reconoció que en general a nivel local, las estrategias de seguridad han funcionado de manera correcta, sin embargo, señaló no será válido que por cuestiones y hasta justificaciones como el desarrollo de las campañas políticas y de la Feria de San Marcos, las acciones de prevención sean minimizadas en el otras áreas.

De la misma manera, el líder del comercio establecido indicó que el llamado estará siempre encaminado para que las labores de seguridad sean perfeccionadas, pues de ninguna manera, dijo, la entidad se debe de acostumbrar a los repuntes de incidencia delictiva. Finalmente, Ángel Breceda precisó que se encuentra analizando las estrategias de las candidatas, principalmente en el tema de seguridad y desarrollo económico.

“Nuestra obligación es apoyar al Gobierno en lo positivo y señalar lo negativo. El tema de seguridad no debe de ser desatendido en la presente administración aunque esté por terminar, necesitamos mantener el clima de tranquilidad social.”

Ángel Breceda, CANACO

