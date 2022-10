Un trailero que chocó contra el tren, y además causó destrozos a un vehículo particular, fue presentado ante el juez de Control y Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial con sede en el municipio de Pabellón de Arteaga, debido a que se negó a pagar los cuantiosos daños que causó por su imprudencia.

El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigaciones Foráneas de la FGE, aportó los elementos de prueba suficientes, a fin de que fuera vinculado a proceso por el delito de daño en las cosas culposo.

Cabe destacar que se le impuso la medida cautelar de suspensión del proceso, es decir, que podrá estar en libertad mientras se lleva a cabo su juicio. Para ello, se impuso un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue identificado como Jemar Germain, quien el pasado día 17 de julio del 2022, siendo las 10:15 horas, conducía un tráiler tipo pipa por la carretera federal No. 27, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Al momento de llegar a la altura del Barrio de Palo Alto, intentó ganarle el paso a un tren carguero, pero no lo logró, ya que al momento de ir cruzando las vías del FF.CC., fue impactado uno de los remolques por una máquina de Ferromex.

Al momento que la cisterna se desprendió por el fuerte impacto, salió proyectada contra un automóvil Chevrolet que había detenido la marcha.

Debido a que Jemar Germain se negó a pagar los daños causados a la máquina de Ferromex, que fueron valuados en 193 mil pesos, y al vehículo particular Chevrolet, cuyo monto fue de 98 mil pesos, al presunto responsable le fue girada una orden de aprehensión por el delito de daño en las cosas culposo.