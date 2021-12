Ya están a disposición de un juez de Control y Juicio Oral Penal los presuntos responsables del feminicidio de la joven Andrea, quien contaba con 25 años de edad, a quien le quitaron la vida durante un supuesto robo en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Jesús Gómez Portugal.

Se trata de su “amiga” Guadalupe Janette, de 33 años de edad, y el ex esposo de ésta, de nombre Joel Alejandro, de 31 años de edad.

Cabe destacar que ambos fueron detenidos en el municipio de Tijuana, Baja California, a donde se habían dado a la fuga, luego de conocer que la Fiscalía General del Estado ya les seguía los pasos.

Se les acusa de quitarle la vida a Andrea el pasado día 17 de noviembre, en hechos ocurridos por la madrugada, en el interior del domicilio de la ahora occisa, ubicado en la privada Sagitario y esquina con la calle Argo, en el fraccionamiento Jesús Gómez Portugal.

Al momento de los hechos, Guadalupe Janettte se encontraba en compañía de Andrea y, en su declaración, comentó que tres personas del sexo masculino se habían metido a robar al domicilio, pero, al verse descubiertos, agredieron a su amiga hasta quitarle la vida, mientras que a ella la dejaron amarrada.

Sin embargo, cuando los elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones, detectaron que no había forma de que alguien ajeno al domicilio hubiera logrado entrar, pues las chapas de las puertas y las ventanas no presentaban daño alguno.

Durante las investigaciones que se llevaron a cabo, se estableció que fue la propia Guadalupe Janette quien dejó ingresar a los presuntos responsables, entre ellos su esposo, un sujeto de nombre Joel Alejandro.

Lo anterior con la finalidad de cometer un robo domiciliario, ya que los ahora detenidos estaban pasando por problemas económicos fuertes. Así pues, debido a que Andrea los sorprendió, decidieron quitarle la vida para evitar que los denunciara ante las autoridades.

