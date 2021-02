Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena época de austeridad y pandemia, la Cámara de Diputados decidió remodelar el helipuerto del complejo legislativo.

Las obras para colocar una nueva plancha se realizan después de que a principios de enero de este año inició el levantamiento del viejo piso que, además de que no se apreciaba en malas condiciones, ha servido más como estacionamiento para empleados que como una pista para el ascenso y descenso de helicópteros.

En el área de la obra, cuyo costo no ha sido revelado, se levantó todo el cemento que era parte del helipuerto así como el pasto aledaño de los jardines, donde también se estacionaban vehículos de empleados.

Esta remodelación se realiza a la par de la instalación de puertas de acero en el acceso al helipuerto, por la calle de Sidar y Rovirosa.

Ese nuevo acceso forma parte de un contrato por 30 millones de pesos que se firmó con la empresa Servicios de Construcción, Proyección e Inspección (Secoprisa) y que incluye además la construcción de una nueva cerca perimetral con dos puertas de acero en celosía hexagonal, con una longitud de 67.90 metros lineales en la parte norte de San Lázaro.

La licitación y contrato contempla también un nuevo punto de control de acceso a la Cámara por la calle de Zapata, el cual incluye cuatro puertas de metal con visor, cámaras, dos niveles de construcción y una nueva caseta para el estacionamiento subterráneo.

Este punto en la calle de Zapata está prácticamente concluido y, aunque todavía no está en funciones, será el acceso principal para empleados y visitantes.

Se instala además una malla ciclónica de 1.5 metros de alto en el oriente y poniente del estacionamiento, como parte de las medidas para controlar el acceso a la Cámara baja, además de que se plantarán setos a ambos lados para reforzar la delimitación.

Además del nuevo helipuerto y el contrato con Secoprisa, la Cámara de Diputados tiene en curso otras obras por 20.6 millones de pesos.

Una de ellas es el rescate del edificio histórico de la Antigua ex Garita de San Lázaro, que está frente al edificio de la Cámara de Diputados, sobre Congreso de la Unión y Zapata

Esa obra se realiza con un gasto plurianual de 12.8 millones de pesos en 2019; 5 millones de 2020 y 7.8 millones de 2021.

La obra fue adjudicada a Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería.

La Cámara de Diputados también gasta en la remodelación de la estructura del Bajo Puente ubicado sobre Congreso de la Unión y que atraviesa el Metro, para lo cual se prevé un gasto de 7.8 millones de pesos.

La obra se otorgó a la empresa Toxsen Construcciones y tendrá que estar concluida este año.