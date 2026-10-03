Gerardo González Aceves Agencia Reforma

París, Francia: Para reducir la presión sobre los precios de los combustibles, el Presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ayer que los países del G7 recurrirán a sus reservas para liberar «hasta 100 millones de barriles» de diesel y crudo.

La decisión reduce la probabilidad de que la Administración Trump prohíba la exportación de diesel estadounidense en un intento por contener los precios de este combustible, que recientemente alcanzaron máximos históricos.

La medida supondrá poner en el mercado reservas «sustanciales» en los próximos 20 días, según una declaración de los países miembros del G7 -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- que no descartan «discutir la posibilidad» de liberar reservas «adicionales».

En tanto, Trump dijo que Europa acordó liberar una «cantidad enorme» de reservas de diesel, ya que el precio de este combustible ha ido subiendo de forma constante antes de las elecciones estadounidenses de noviembre.

En la Unión Europea, el precio del diesel alcanzó un máximo histórico de 2.52 dólares por litro, mientras que en EU llegó a un récord de 6.53 dólares por galón, esto es 1.73 dólares por litro.