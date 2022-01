Atiende el DIF Estatal los casos de personas adultas mayores y con discapacidad en situación de abandono, tratando de ofrecerles el apoyo para que tengan una mejor calidad de vida, la cual sea digna para ellos, destacó la directora de de Asistencia Jurídica Familiar, Luz María Sánchez del Valle.

La funcionaria estatal detalló que durante el año 2021 atendieron 16 casos, de los cuales 10 fueron de adultos mayores y 6 de personas con discapacidad intelectual menores de 16 años y en lo que va de este año ya recibieron el primer caso, el cual se trata de un hombre de 66 años, tras el reporte de que se encontraba en situación de abandono. “Nos decían que rentaba un cuarto y él ya no lo podía pagar. Es el caso del señor Román que es atendido por el DIF Estatal”.

Comentó que a través de una cita del área de Trabajo Social acudieron a verificar las condiciones en las que se encontraba este señor y detectaron que se le imposibilitaba salir de ese cuarto porque no tenía accesibilidad universal, ya que él utiliza una silla de ruedas dado que tuvo un accidente y aparte padece de diabetes, lo que le provocó estar en dicha situación y le tuvieran que cortar una parte de su pierna.

Indicó que desde hace cuatro años dicha persona pedía limosna afuera de la Catedral y de esta forma pagaba ese cuarto. Sin embargo, cuando al DIF le llegó este reporte, él padecía una infección en las vías urinarias, lo que le impedía levantarse de la cama y continuar con su vida, por lo que al no poder pagar la renta, lo quieren echar del lugar donde se encontraba.

Informó que tras platicar con dicha persona, aceptó ser apoyado por el DIF además de manifestar tener muchas ganas de seguir adelante y de trabajar, por lo que será trasladado a una Estancia de manera temporal y se le tramitará una prótesis por parte de Gestión Social de DIF Estatal para que pueda dejar la silla de ruedas, vuelva a caminar y pueda seguir trabajando. “Pedimos a la población en general que veamos por los adultos mayores, ya que entramos en una etapa en la que ellos ocupan del apoyo de la familia y de las instituciones, por lo que hay que estar al pendiente de ellos y brindarles todos los cuidados y apoyos que requieran”.

