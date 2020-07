Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía Universal Pictures está interesada en producir la aventura cinematográfica que el actor Tom Cruise pretende protagonizar en el espacio.

De acuerdo con Variety, el proyecto, que sería dirigido por un ex colaborador de Cruise, Doug Liman, causó revuelo en mayo por su ambición de perseguir un récord y reclutar la plena cooperación de la empresa de Elon Musk, SpaceX, y de la NASA, que va a albergar la producción en la Estación Espacial Internacional.

Fuentes dijeron a la publicación estadounidense que el presupuesto de esta producción asciende, en su proyección más optimista, a 200 millones de dólares.

Cruise, de hecho, podría granar de 30 a 60 millones de dólares, según expertos, por su labor como productor y protagonista.

El rodaje podría crear la misma expectación y el mismo éxito publicitario que el lanzamiento de la nave de la tripulación Dragon, de SpaceX, ya que el mundo entero podrá ver cómo Cruise llega al espacio, lo que generará una curiosidad en torno al resultado de su producción.

Aunque hay varios elementos en juego desde el punto de vista cinematográfico, puesto que, como lo expresó una persona familiarizada con el proyecto, no hay seguridad de lo que se puede hacer en el espacio, y sólo se tiene una oportunidad para ello.

Otro problema importante para la compañía que logre quedarse con el proyecto es la seguridad de Cruise, quien tendría 60 años para cuando se comience la preproducción, y el equipo de filmación, ya que ninguna producción con guión ha concebido nunca secuencias de acción filmadas fuera de la Tierra.

De hecho, esta película ni siquiera tiene un guión aún, al menos que se sepa.

De acuerdo con fuentes, dos de las principales plataformas de streaming, sin mencionar cuáles, no recibieron invitación para producir el proyecto, ya que el equipo anclado a él tiene una fuerte preferencia por un lanzamiento de la película en salas de cine.

