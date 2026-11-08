Juan Carlos García Agencia Reforma

TORONTO, Canadá. -En su andar artístico, Los Javis se declaran incesantes guerreros de la comunidad LGBT+ y francos admiradores de la cordialidad mexicana, ya que recuerdan con profundo cariño su larga estancia en CDMX hace una década.

Los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores de moda por su filme La Bola Negra, recapitularon con mayúsculo entusiasmo el par de meses que permanecieron en la capital mexicana para montar la obra de teatro La Llamada en el 2015.

«Nos gustó profundamente lo que sucedió en México y no solo por lo que hicimos allá, sino porque quedamos con grandes amigos y con grandes momentos. Nos fuimos de fiesta, hicimos una obra, conocimos bastante de la ciudad: todos muy cordiales, muy majos», contó Ambrossi en entrevista.

«En esa época nosotros vivíamos una situación personal muy distinta y la llevamos muy bien. Entendimos la dinámica de la ciudad, nos subimos al metro, caminamos y caminamos y comimos mucho», recordó Calvo.

Los Javis, quienes poseen la productora Suma Content, sostuvieron una relación sentimental que duró 13 años y que concluyó a finales del 2025, justo cuando culminaban el rodaje de La Bola Negra, estelarizado por Guitarrica de la fuente, Miguel Bernardeu y Carlos González.

El largometraje, uno de los favoritos para la próxima temporada de premios, y que estrenará en cines mexicanos en enero, explora la represión homosexual en una historia que, en tres tiempos, que toca también la Guerra Civil y la figura del escritor Federico García Lorca.