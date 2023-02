La Noticia:

Putin anuncia la suspensión del tratado de armas nucleares que firmó con Estados Unidos en un discurso en el que demonizó a Occidente… (bbc.com).

Comentario:

Decir que se “celebra” un año desde que inició la “operación militar especial”, según las palabras de Vladimir Putin, no deja de ser una sinrazón. ¿Celebrar el aniversario de un conflicto? ¿En qué cabeza cabe? En la de Putin que organizó un concierto en un estadio y se presentó a arengar a una multitud, al parecer acarreada, buscando hacerla sentir orgullosa de su líder y de la “defensa” de la madre patria. El aniversario del inicio de la invasión a Ucrania no es para celebrar, sino para dolerse. Las cifras indican más de 8 mil civiles muertos e incontables soldados, rusos o ucranios, también fallecidos.

De alguna manera el mencionado aniversario no pasó desatendido en Occidente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó un viaje relámpago sorpresa a Kiev, la capital de Ucrania, donde habló con el presidente ucranio y le reiteró que va a seguir existiendo apoyo. Fue un viaje en el que buscó motivar a la ciudadanía ucrania, pero un viaje peligroso a final de cuentas. Las sirenas antiaéreas sonaban mientras Biden caminaba al lado de Volodymyr Zelensky. En el pasado ya Rusia ha bombardeado Kiev. Sin duda hubo peligro.

Se dice que los americanos informaron al Kremlin de la visita de Biden un poco antes de su llegada. La idea era transferir la responsabilidad a los rusos. Tal vez no estén de acuerdo con la visita, pero montar un ataque con Biden de por medio significaría iniciar una conflagración mayor. Los rusos no hicieron nada. En términos de fuego, pero Putin salió a dar un discurso en un auditorio lleno de figuras rusas en el que anunció la suspensión del tratado de reducción de armamento Nuevo START.

Ese tratado limita a un máximo de 1,550 ojivas nucleares el armamento de las dos potencias de la Guerra Fría, además de permitir inspecciones en las instalaciones nucleares. Que Putin lo abandone significa una especie de escalada que el mundo no necesita. De hecho, 1,550 ojivas rusas y 1,550 americanas serían suficientes para garantizar la extinción de la vida en la Tierra. No se requiere una nueva carrera armamentista.

Desde la perspectiva de Putin fue Occidente, con la OTAN, los que iniciaron el conflicto. Los rusos sólo se defienden. Muchos rusos comparten la visión de Putin porque la prensa de oposición no está permitida en Rusia. ¿Acabará pronto la guerra? Los ucranios no piensan rendirse o renunciar al territorio que Rusia desea arrebatarles. Con cada vez más apoyo de la OTAN se plantarán firmes en el campo de batalla. Los soldados rusos parecen un tanto desmotivados, sobre todo los jóvenes reclutados un poco a la fuerza. Pero Putin no parece desistir de su objetivo. Quizás una enfermedad (se le ha visto débil), pueda ser el punto de inflexión para una retirada rusa.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

