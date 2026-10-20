CDMX.- Disney anunció una transmisión animada del Super Bowl LXI, ambientada en el universo de Star Wars, para el 14 de febrero de 2027.

El evento, titulado «Star Wars Funday Football», contará con la participación de C-3PO y del actor Anthony Daniels, quien interpretó originalmente al personaje.

La producción recreará cada jugada en tiempo real mediante avatares animados, incorporando personajes y referencias de la franquicia cinematográfica.

La tecnología combinará estadísticas de seguimiento de la NFL con herramientas de Sony.

El espectáculo estará disponible en Disney+, Disney Channel, Disney XD y ESPN, mientras que ABC y ESPN ofrecerán la transmisión tradicional del encuentro deportivo.