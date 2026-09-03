Animalistas ponen bajo lupa actuación policial

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales y del bienestar animal exigieron a la Fiscalía General del Estado investigar la muerte a balazos de un perro pitbull identificado como «Canelo», ocurrida en la colonia Insurgentes, al señalar inconsistencias en la versión oficial y denunciar que el cuerpo no ha sido localizado.

Áurea Escobedo, presidenta de Fortaleza Animal, y Priscila González Alvarado, de Ángeles con Patitas Aguascalientes, acompañaron a los familiares para presentar las denuncias correspondientes. Según las organizaciones, Canelo se encontraba afuera de un domicilio cuando llegaron los policías. Las activistas señalaron que se difundió la versión de que había mordido a una persona, pero sostuvieron que los testimonios y las evidencias apuntan a que otro perro, un chihuahua, habría tenido contacto con un elemento policial. Añadieron que Canelo era alimentado por una vecina que lo acogió en su hogar.

Relataron que el perro comenzó a ladrar cuando se acercó una patrulla y que un policía habría sacado su arma. Familiares y vecinos intentaron resguardarlo y pidieron que fuera trasladado a una perrera. Las defensoras cuestionaron el uso de un arma de fuego y señalaron que existen protocolos para este tipo de intervenciones. Asimismo, reclamaron que el cuerpo haya sido retirado por los policías y que no haya sido entregado ni localizado.

También denunciaron una actuación deficiente por parte del personal de la Proespa, al señalar que, durante la presentación de la denuncia, las víctimas no recibieron, a su juicio, la atención adecuada.

Las representantes animalistas aseguraron que existen antecedentes de otros ocho perros que, según sus registros, murieron por disparos de policías durante los últimos años, por lo que demandaron revisar la capacitación policial y establecer protocolos de actuación.

Finalmente, adelantaron que entregarán un escrito al fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, para solicitar una audiencia, exponer casos relacionados con el maltrato animal y pedir que se finquen responsabilidades.