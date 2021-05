Equilibrar las decisiones no es, de ninguna manera, una tarea fácil, como se puede comprobar con la necesidad que existe de mantener una vigilancia muy estricta sobre el desarrollo de la pandemia y al mismo tiempo que sigan abiertas las actividades productivas.

Hay sectores que demandan que se suspendan nuevamente las labores generales con el argumento que no decrece el número de fallecidos por el coronavirus, y expresan su alarma ante la movilidad social que sigue elevándose, por lo que consideran que la única vía para frenar esta situación es bajar cortinas por unas semanas.

En sentido contrario están comerciantes, empresarios, taxistas, hoteleros, restauranteros y otros grupos del tejido económico, que han señalado su rechazo a ese tipo de medidas, porque hacerlo sería mortal para las tareas lucrativas.

Por su parte, el gobernador Martín Orozco Sandoval sostiene que es importante tener abiertos los negocios, porque llevar a cabo lo contrario puede generar un problema mayor, principalmente la quiebra de una parte de esos lugares, lo que empujaría a la pérdida de empleos cuando lo que más se requiere es consolidar lo que hay e impulsar nuevas inversiones.

Lo que se hace es controlar los aforos que de alguna manera evite el contagio, al mismo tiempo reiterar la exhortación de que todos los aguascalentenses respeten las normas sanitarias, ya que al hacerlo ayudará decididamente a que decrezca el problema.

Tenemos que estar conscientes que en cada uno está lograr un paso más hacia la normalidad, sostuvo el mandatario, por lo que exhortó a que cada quien, en el espacio que ocupe en la sociedad, sea responsable de sus actos y contribuya a que pronto se supere esta etapa.

Hizo hincapié que en los hospitales públicos el personal hace un gran esfuerzo en la atención a los pacientes para que puedan recuperar su salud, lo que debe ser correspondido por el resto de la colectividad al cuidarse, al mismo tiempo ayuda para que las labores económicas avancen y regrese la dinámica que ha caracterizado a esta entidad.

CLASES MIXTAS

Para la actual generación de niños y jóvenes será de recuerdo imborrable la forma en que curró la segunda parte del año lectivo 2019-2020, y en lo que va de 2020-2021 al que no han asistido a clases presenciales, por lo que ha sido en línea y ahora de manera híbrida, todo esto obligados por las circunstancias que impuso la pandemia, misma que también deja pasajes permanentes en numerosas familias que perdieron a seres muy cercanos debido al coronavirus.

Luego del período vacacional de primavera se reanudaron los trabajos escolares el pasado 3 de mayo, con la participación de 415 mil estudiantes de los niveles de básica, media y superior y de 18 mil profesores, que entran en la fase final del presente período.

De manera simultánea concluyó la vacunación contra el COVID-19 que se aplicó a todo el personal que labora para el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y las escuelas privadas, programa en el que participaron las secretarías de Educación Pública y Defensa Nacional y el Instituto de Salud de Aguascalientes, para que de esta manera quedaran inmunizados 39 mil personas.

Del universo de estudiantes, 293 mil de básica regresaron a clases desde casa y serán atendidos por 12 mil docentes, mientras que en nivel medio son 60 mil estudiantes y 5 mil profesores. En instrucción superior significan 62 mil alumnos y 5 mil catedráticos, que engloba la atención pública y privada.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, destacó que se le pide a madres y padres de familia que estén en permanente comunicación con sus hijos y los apoyen en todo aquello que permita atender el aprendizaje, al mismo tiempo a los profesores y profesoras que redoblen la atención pedagógica mediante recursos digitales, plataformas electrónicas y estrategias de educación a distancia, adaptándose a la situación de cada estudiante para seguir avanzando en los planes de estudios.

En referencia al modelo híbrido, Reyes Esparza estableció que tiene lugar en los planteles de educación media y superior que están autorizados como escuela segura, asimismo en el IEA se trabaja en los protocolos sanitarios para volver a clases presenciales, para ello primero tiene que cumplirse todo el proceso de vacunación y que el semáforo epidemiológico esté en verde, que son requisitos previstos por la SEP y el Gobierno del Estado, por lo que reiteró el llamado para que no se descuiden las medidas de prevención contra el virus y de esta forma agilizar la reanudación de actividades en los salones de clases.

De manera paralela el IEA lleva a cabo diálogos con los sectores estratégicos del estado, con miras a preparar el retorno a clases presenciales, en que además de la importancia que tiene el aspecto educativo tiene que ver la cuestión económica y social, además de la atención que requieren las escuelas en la reparación, debido a las condiciones en que están tras haber cerrado y al quedarse sin vigilancia. Se han detectado 46 escuelas sin agua potable, 91 sin lavabos, 18 sin baños dignos y 360 saqueos, que significa una inversión superior a los 13 millones de pesos.

TRANQUILOS

El resultado de una encuesta electoral es únicamente una radiografía del momento y responde a lo que un grupo de ciudadanos asegura será su preferencia en las boletas, lo que se toma como muestra general, pero de ninguna manera quiere decir que ya está todo decidido. Sirve, ciertamente, para abonar el campo de quien aparece en la cima, pero la verdad se conocerá la noche de la jornada electiva, en que se podrá ratificar ese tipo de información o habrá alguna modificación.

La experiencia enseña a ser escépticos, por lo que no se puede tener listo el caviar si no se sabe si habrá fiesta. En este sentido tres ejemplos son muy claros: en 1995 se apostaba doble contra sencillo que el priista Enrique Pasillas ganaría la alcaldía, pero fue derrotado por el panista Martín Reyes, mientras que en 2007 estaba todo dispuesto para el triunfo de Acción Nacional, con Fernando Herrera Ávila, que perdió frente a Francisco Arellano, del PRI.

En cuanto a las preferencias ciudadanas que hay entre los aspirantes a un cargo de esta naturaleza, aparentemente puede ser abismal, pero a la hora de la verdad se presenta un cambio abrupto, como sucedió en 2005 en Guerrero, en donde el candidato del PRD a la gubernatura, Zeferino Torreblanca Galindo, ganó a Héctor Astudillo, del PRI (actual mandatario). Se daban 20 puntos abajo a Torreblanca, sin embargo el día de la elección los guerrerenses votaron a favor de este empresario, incrustado en las filas de izquierda.

Por lo anterior no hay que abrir las botellas de champaña antes de tiempo, es preferible hacerlo a la medianoche del día de la elección, al menos.

HACE SU LUCHA

Ante la posibilidad de que los morenistas triunfen el próximo 6 de junio, la oposición se encuentra “apanicada”. El solo hecho de pensar que nuevamente lleguen a dominar la Cámara de Diputados los obliga a redoblar esfuerzos para convencer a los mexicanos que voten por los partidos tradicionales y con ello eviten el insaciable deseo del inquilino de Palacio Nacional, de ejercer un control absoluto sobre los poderes Legislativo y Judicial, lo que de suceder sería la antesala de un gobierno sin límites.

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, durante la visita que hizo a Aguascalientes pidió ponerle un alto al actual partido en el poder y de esta manera frenar la destrucción del país, que dijo, no merece este tipo de situaciones y menos ahora que ha sido tan duramente castigado por la pandemia.

Al igual que lo ha hecho el priista Alito, hoy Markito busca sensibilizar a los ciudadanos para que eviten que México se convierta en una sucursal de Venezuela y Cuba. Dijo que en las elecciones del 6 de junio se debe votar a favor de la reposición del orden, que ha sido gravemente dañado por acciones que buscan concentrar mayor poder mediante el debilitamiento o desaparición de las instituciones y organismos autónomos.

Calificó de engaño que si ganan los partidos que hoy están en el lado opuesto, van a desaparecer varias de las acciones que ha emprendido esta administración, por el contrario, todo aquello que sea en beneficio del pueblo no sólo se mantendrá sino que será fortalecido.

Afirmó que se debe tener en cuenta que el Poder Legislativo, además de ser el organismo que hace las leyes o las reformas, es el contrapeso que se requiere para evitar que los morenistas sigan arruinando el país, como ocurrió con la desaparición del Seguro Popular que daba cobertura a la población que no tenía IMSS ni ISSSTE, incluidos los niños con cáncer y había un fondo para las enfermedades costosas; también este Gobierno eliminó el Fondo para los Desastres Naturales, el Fondo para la Promoción Turística, los apoyos para el campo, el Fondo para las Mujeres Violentadas, las Guarderías y el Fondo de Seguridad, entre otros.

Cortés sostuvo que el PAN busca que exista una Cámara de Diputados en la que ningún partido esté sobrerrepresentado al tener un número superior de miembros a los demás, por lo que al haber equilibrio terminen las ocurrencias y se pueda reorientar el gasto público, que si un programa es benéfico para la sociedad debe prevalecer, ese es el compromiso que asumen desde ahora los panistas, donde todos aquellos programas gubernamentales favorezcan al grueso de los mexicanos, que se cumplan de manera transparente y al mismo tiempo generen inversión pública para el desarrollo y el crecimiento económico, por ello -insistió- es importante que los ciudadanos reflexionen y voten por el restablecimiento de la razón y el derecho, que en poco más de dos años han sido fuertemente agraviados.