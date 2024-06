Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Cada una tiene su propia chispa, brillo en el escenario y una carrera estable y exitosa, pero cuando Las Angélicas se juntan ¡cuidado!… brotan carcajadas, canto, imitaciones, confesiones, chismes y hasta lágrimas.

La divertida dupla formada por Angélica María y Angélica Vale, no está marcada por un pasado de reclamos como madre e hija que son. Su relación se basa en la admiración, respeto y, sobre todo, mucho amor, compartieron en entrevista.

«Por eso está nuestro show, por eso quisimos estar juntas para trabajar, para no separarnos y gozarnos. Nos divertimos mucho juntas y ahora, felices de poder realizar este sueño que hace muchos años teníamos», expresó Angélica María.

Vale agregó que el espectáculo, que presentarán en la Arena Monterrey el viernes 28 junio, logra proyectar la esencia que las une.

«Ahora sí van a ver en el escenario cómo nos llevamos, porque sí sale esa buena relación que tenemos, sale como somos», afirmó.

«Hemos hecho teatro juntas, pero ahora es un show, no normalito como se pudiera creer. No va a salir ella a cantar y luego yo, y luego juntas, no. Es una cosa completamente distinta en donde vamos a platicar toda nuestra vida», adelantó Angélica María.