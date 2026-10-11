DR. JORGE ANSELMO VALDIVIA LÓPEZ

En el ambiente a ritmo de vals antiguo del Aguascalientes de la segunda mitad del siglo XIX, el rico hacendado Jesús Martínez Arellano y su esposa, la señora Soledad Velázquez, tuvieron cuatro hijos: María Luisa, María, Dolores y Jesús. Doña Soledad, una distinguida dama de la sociedad hidrocálida tenía el firme propósito de dar a sus hijos la más esmerada educación y al darse cuenta que Lolita tenía talento para el piano no dudó en enviarla a la Ciudad de México bajo la tutela del maestro Carlos J. Meneses. Lolita regresó a su ciudad natal y apenas tenía veinte años cuando, en gira de conciertos, apareció en Aguascalientes un joven y apuesto violinista puertorriqueño: Ángel Celestino Morales, egresado del Real Conservatorio de Madrid.

Los jóvenes artistas se enamoraron y se casaron un año después, partieron a Puerto Rico y siguieron las giras de conciertos. Fue por ese motivo que vino al mundo su primera niña en la pequeña ciudad de Gurabo, el 22 de enero de 1911; como una premonición le dieron el nombre de Angélica Euterpe.

Tenía Angélica seis meses de edad cuando su padre fue invitado a Cuba para una serie de conciertos. En la ciudad de Cienfuegos Ángel contrajo una grave enfermedad que lo llevó a la muerte en forma prematura a los 33 años dejando a su joven viuda en el desamparo con una niña de diez meses y otra en camino. Lolita regresó a Aguascalientes encontrando un panorama desolador porque la Revolución había acabado con la fortuna familiar. Lolita, su madre y sus hermanas emigraron a la Ciudad de México y ahí encontró trabajo como pianista en un cine y en el Consevatorio Nacional como acompañante de cantantes en la clase de Fanny Anitúa.

Al mismo tiempo, Dolores Martínez inició a su hija Angélica a los siete años de edad en el estudio del piano, notando en ella un talento especial. El primer concierto de la niña tuvo lugar el 26 de enero de 1921 en el Anfioteatro de la Prepatratoria en la calle de San Ildefonso. Poco tiempo después visitó México el gran pianista Josef Lehvinne (1874 – 1944) y después de un concierto de Angélica en la Sala Wagner, besó a la niña en la frente y expresó su deseo de llevársela con él a Chicago para darle clases él mismo. El proyecto no pudo cumplirse, pero Lehvinne escribió una carta de recomendación para el gobierno de México. Por esos años, también visitó México Arthur Rubinstein quien escribió: “Hago constar con el mayor placer que la pequeña Angélica Morales posee un talento musical de primer orden y que estoy seguro de su porvenir pianístico”.

Con la carta de recomendación Dolores Martínez acudió a las autoridades y se entrevistó con José Vasconcelos, ministro de Instrucción pública bajo el gobierno de Álvaro Obregón quien decició apoyarla a pesar de la opinión adversa de Julián Carrillo, director del Conservatorio Nacional quien dijo: “Esa niña debería estar mejor jugando con muñecas y no con las teclas de un piano”. Fue la primera y la única vez que en México se da una beca a un niño de 10 años para realizar estudios musicales en Europa.

En agosto de 1921 madre e hijas llegaron a Berlín. La madre de Angélica fue incansable y llegó a límites insospechados de audacia para conseguirle a Angélica los más prestigiados profesores, contra viento y marea logró entrevistarse con el célebre pianista Ferruccio Busoni (1866-1924) quien le dijo a Dolores que no podìa ser maestro de Angélica porque estaba retirado de le enseñanza, pero la envió con su discípulo Egos Petri a la Hochschule für Musik de Berlín. En tres años, vertiginosamente concluyó la liecenciatura en piano en la Hochschule y el 14 de noviembre de 1924 se presentó con la Filarmónica de Berlín en la Sala Beethoven, interpretó el concierto en La Mayor de Mozart, el Concierto en Mi menor de Emil Von Sauer y la Fantasía Húngara de Liszt. El Berliner publicó: “Angélica Morales, de apenas trece años, se presentó como un talento pianístico nato con obras de Mozart, Sauer y Liszt. Virtuosismo en la octavas y fluidez. Tiene estupenda técnica unida a una sana sensibilidad musical”.

Posteriormente Angélica tuvo como maestros a Eugene d’Albert (1864-1932) y a Emil Von Sauer (1862-1942), ambos alumnos de Franz Liszt (1811-1886). La vida profesional de Angélica se desarrolló en Europa, Estados Unidos y México siendo aclamada en los más importantes escenarios. En 1939 Angélica contrajo matrimonio con Emil Von Sauer, 49 años mayor que ella; de ese matrimonio nacieron dos hijos.

La carrera de Angélica debió desarrollarse en Europa, pero imponderables, como la Segunda Guerra Mundial, problemas familiares y la súbita muerte de su promotor el director de orquesta Klemens Krauss no lo permitieron

De su concierto en Aguascalientes, el 20 de julio de 1946 se recogen graciosas experiencias, en la casa de una familia le consiguieron un Steinway Baby Grand para que ensayara pero al tocarlo se elevó una nube dorada de polillas que le impidió seguir tocando. Llegado el concierto algunas damas de Aguascalientes le dijeron a Angélica que les tocara la polonesa Op. 53 en La bemol de Chopin porque la habían oído en la película “Canción inolvidable” de Cornel Wilde, basada en la vida de Chopin. Angélica les dijo que no estaba en el programa pero que con gusto la tocaría de “encore” y la señoras contestaron de inmediato: “no, la que queremos es la de Chopin”, “sí”, dijo Angélica, “Pero la voy a tocar de ´bis´”. “No tampoco queremos la de Bis, queremos solamente la de Chopin”.

En 1995 se le rindió un homenaje a nivel nacional y se instauró el Concurso Nacional de Piano “Angélica Morales”. Vivió su vida de retiro en Kansas EUA. Angélica Morales es sin duda la pianista más importante en la historia musical de México y sus raíces son de Aguascalientes; en ese sentido, es también nuestra.

Fuente: Angélica Morales . Historia de una Pianista Mexicana de María Teresa Castrillón

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