El talento aguascalentense se impuso en el escenario nacional, pues Ángel Yépez, representante de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, se coronó campeón del Campeonato Nacional de Triatlón CONADEIP 2026, celebrado en Valle de Bravo, Estado de México, al detener el cronómetro en 1 hora, 1 minuto y 4 segundos.

Con una actuación que lo llevó hasta lo más alto del podio, Yépez se convirtió en el campeón de la rama varonil, al destacar entre atletas universitarios de distintas instituciones educativas del país y demostrar el nivel competitivo del deporte estudiantil.

La competencia, organizada por la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP), reúne a deportistas universitarios que buscan destacar en el ámbito nacional y poner a prueba su preparación, resistencia y disciplina.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) reconoció el esfuerzo y la dedicación del atleta, cuyo resultado pone en alto el nombre de la entidad y refleja el talento deportivo que existe en Aguascalientes.

Con este triunfo, Ángel Yépez firma una destacada participación a nivel nacional y se convierte en motivo de orgullo para su universidad y para el deporte aguascalentense.