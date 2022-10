José Luis Quintanar Stephano

Parte del rigor científico es la demostración de la hipótesis, es decir, después de observar un fenómeno y plantear una explicación posible, hay que remitirse a las pruebas. Las teorías biológicas sobre el origen de la vida se remontan desde la época aristotélica. Conforme se fue dando la experiencia científica, el acervo de conocimientos condujeron a dos posturas: la biogenista y la de la generación espontánea. La primera defendía que la vida procedía de la vida y que provenía de individuos iguales o semejantes a los progenitores; mientras que la segunda, apostaba a que la vida podía proceder de materia inerte o inanimada. Estos hechos había que demostrarlos. La generación espontánea sostenía que las ranas nacían del lodo, que las moscas aparecían de la carne putrefacta o de la receta “Si se comprime una camisa sucia en un recipiente que contenga granos de trigo, el fermento sólido de la camisa sucia, modificado por el olor del grano, da lugar a la transmutación del grano en ratones”, como lo afirmaba el médico Johann Baptista Von Helmont en el siglo XVII, es decir, la aparición de ratones a partir de materiales inertes y semillas. Este tipo de conclusiones se han ido desechando con las demostraciones científicas y, por tanto, la corriente biogenista es actualmente aceptada universalmente. Sin embargo, la demostración con hechos, es un reto a la inteligencia y a la disposición de recursos.

En mi incipiente juventud, me encontraba realizando actividades en el campo con otro joven de origen campesino quien desafortunadamente no tuvo la oportunidad de estudiar. Entre nosotros surgió una polémica a partir de una observación que además era una propuesta totalmente de generación espontánea. En la acequia por donde corría el agua de riego, en ocasiones caían algunos cabellos de las colas de los caballos y con su movimiento ondulatorio parecían culebritas. La tradición empírica decía que esos cabellos se transformaban en culebras. Para demostrarle que no, dejé unos cabellos amarrados a un palo clavado en la acequia y con el pasar de los días, no pasó nada. Fui contundente “ya ves, no se transformaron en culebras”. “Claro”, exclamó, “pues les amarraste las cabezas y no se desarrollaron”. Al siguiente intento, metí algunos cabellos sueltos en un bote vacío sin tapa de chiles jalapeños y lo introduje a la acequia. Al pasar de los días fui nuevamente contundente, “ya ves, no pasó nada”. “Pues claro que no iba a pasar nada, ya les quitaste la corriente que los mueve”, dijo categórico. Al mismo bote le hice unos orificios laterales para que hubiese corriente y que no se perdieran los cabellos. Pasaron los días y nada, los cabellos permanecían sin cambios. “Ya ves, los cabellos de las colas de los caballos no se convierten en culebras”, lo dije triunfante, a lo cual me respondió “pues claro, así no se convierten ya que el bote está oxidado”. El amigo hace algunos años falleció y nunca le pude demostrar que la generación espontánea no existe.