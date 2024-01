José Luis Quintanar Stephano

Es muy frecuente que en gran parte de la población, cuando se nos plantea un problema matemático, casi de manera automática se corre un velo blanco en nuestra mente que obstruye el pensamiento lógico o abstracto y que se refuerza con el recuerdo acumulado de malas experiencias al intentar resolver algún problema de esta naturaleza y que se opta por delegarlo a otro momento, persona o condición más favorable. Sin embargo, hay una rama de las matemáticas que nos es más coloquial y quizá menos compleja y que puede resultarnos más práctica y útil que es la Estadística. Dicha rama se encarga de la recolección y organización de datos relativos ya sea a números, personas, sucesos o cosas. El término fue creado en el siglo XVIII por Godofredo Achenwall y se deriva del latín statista (estadista) por su vinculación con el estado y su gobernante.

Cuando resulta complejo o imposible hacer el conteo total del número de individuos, hechos, objetos, etc., la Estadística utiliza estrategias que permiten escoger una parte representativa de ese conjunto, como una muestra del total, dando como resultado un valor muy semejante o predictivo a lo que se pudiera obtener considerando el total. O en la ayuda para reconocer si existe o no, una diferencia significativa en la comparación de diferentes grupos, entre otras utilidades.

Por ejemplo, sería prácticamente imposible conocer cuál es el promedio de vida de los varones mexicanos si se quisiera contar el total de ellos. Sin embargo, utilizando métodos estadísticos, se toman muestras representativas de la población varonil y el resultado es un valor que, en teoría, sería igual o semejante al resultado de evaluar a toda la población de varones.

Este tipo de herramientas matemáticas, como el caso de la Estadística, aunque su utilización es sencilla, implica una actividad cerebral compleja. Recientemente, empleando resonancia magnética funcional, se ha propuesto que las áreas asociadas a la actividad cerebral durante el ejercicio matemático, se encuentran en zonas de la región intraparietal, el lóbulo temporal inferior y la corteza prefrontal del cerebro, a diferencia de lo que se creía en cuanto a las redes neuronales del área del lenguaje (área de Wernicke). Por tanto, dicha actividad cerebral estaría más implicada en el concepto de la percepción espacial/números que en conceptos de comunicación determinados por el lenguaje. Estos hallazgos podrían explicar por qué el conocimiento de este concepto espacio/número durante la infancia ayudaría a predecir el rendimiento matemático posterior.

Siendo las matemáticas conocidas como una ciencia exacta, así como su rama la Estadística, el sentido común, aunque no es una ciencia, en ocasiones nos puede ofrecer una visión integral con una lógica más intuitiva pero también igualmente efectiva. Como anécdota nos ocurrió hace algunos años buscando fósiles por el arroyo San Francisco, el de la salida a México por la Universidad Panamericana, nos encontramos una muela de mamut probablemente del periodo pleistoceno. Al intentar publicar el hecho en una prestigiosa revista nacional, se nos indicó que no era “estadísticamente significativo el hallazgo”.