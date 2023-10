Andan sobrados

Juan Carlos Jiménez Agencia Reforma

MONTERREY, N.L.- Los Tigres siguen encendidos en la Liga MX, anotaron otra vez tres goles y se afianzaron en el subliderato del Apertura 2023.

El equipo felino venció anoche por 3-2 al Mazatlán como visitante en un juego en donde el técnico Robert Dante Siboldi dosificó al once titular y su plantel le respondió con el triunfo.

Con la victoria, los Tigres llegaron a 20 puntos y son escoltas del líder América (21 puntos), luego de 10 fechas disputadas.

A la ofensiva, el conjunto de Siboldi ya es el mejor ataque del torneo con 21 goles, empatados con el San Luis.

Siboldi realizó seis cambios en el once, respectos a sus últimos dos juegos, el Clásico Regio y la Campeones Cup, pero quedó demostrado que a este equipo le sobra gol.

Además del suspendido Jesús Angulo, tampoco iniciaron Javier Aquino, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, Luis Quiñones y André-pierre Gignac, pero los que entraron, respondieron, aunque les tomó un tiempo.

Tigres inició más peligroso con intentos de Ibáñez y Córdova, pero fue Mazatlán, el que abrió el marcador.

El canterano felino Ordóñez, quien jugó en lugar de Angulo, falló al cortar pase filtrado y se lo terminó «acomodando» a Nicolás Benedetti dentro del área, éste tocó a la definición de Ake Loba para el 1-0, al minuto 22.

Con la desventaja, los auriazules evidenciaron cierta falta de entendimiento en medio campo, pero un gol de Diego Lainez destrabó el partido.

Al 42′, Lainez entró al área en diagonal, aprovechando la débil marca del Mazatlán, para anotar el 1-1 con un tiro cruzado.

A partir de ahí se le fue acomodando el partido a los felinos, porque además el Mazatlán sufrió la baja de Benedetti por lesión.

Ya en el segundo tiempo, al 55′, Lainez metió un centro al martillazo de Ibáñez, quien arrancó por Gignac y marcó el 2-1.

Entonces, Siboldi metió Gignac, Quiñones y a Ozziel Herrera, quien puso el 3-1 con sólo unos minutos en el campo, a pase del francés.

Tigres manejó el ritmo a su antojo, pero se metió varios metros atrás y Mazatlán descontó con un gol del ex felino Francisco Venegas, al 88′.

De esta manera, a medio gas y con rotación en el cuadro, los Tigres «arrebataron» los tres puntos en Mazatlán.