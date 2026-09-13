Andaba con machete en Municipio Libre

Un hombre de 28 años fue detenido por policías municipales en el fraccionamiento Municipio Libre, luego de ser localizado con un machete en la mano y señalado por presuntamente agredir a transeúntes.

La intervención ocurrió después de que un ciudadano alertó a los oficiales sobre la presencia de un sujeto vestido con chamarra café que portaba un arma blanca y se encontraba molestando a personas en la vía pública.

Tras iniciar la búsqueda, los uniformados ubicaron en el cruce de avenida Siglo XXI y calle Escudo a un individuo que coincidía con las características reportadas y llevaba un machete en la mano derecha.

Los agentes se identificaron y le ordenaron arrojar el arma al piso, instrucción que fue acatada. En el sitio aseguraron un machete con mango verde, de aproximadamente 55 centímetros de longitud.

El detenido se identificó como Enrique “N”, de 28 años, quien fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica por la probable portación de un arma prohibida.