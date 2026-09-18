Miguel Angel Gonzalez Castillo Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Despojadas del «Ego» de pensar que este reconocimiento es un logro personal, The Warning resaltó que la nominación al Latin Grammy por Mejor Canción de Rock es un logro compartido con su equipo de trabajo y, por supuesto, con el público.

La agrupación regia figura en el abultado listado de candidatos a ganar el codiciado gramófono dorado en su edición número 27.

Se dio a conocer que las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal compiten por Mejor Canción de Rock por su tema «Ego», el único en idioma en español que grabaron para su disco Everything´s Falling.

«Estamos todos muy contentos y orgullosos de este reconocimiento por parte de la Academia», dijo Daniela, guitarrista y voz principal del trío, «esto es resultado de no solo nuestro trabajo como artistas, pero de todo un equipo, desde productores, escritores, técnicos, disquera, management, asistentes, marketing, fans y gente que nos apoya durante toda nuestra carrera».

«Que honor recibir esta nominación, y poder de nuevo representar a México y a las mujeres en esta categoría».

En 2024, The Warning también compitió por el Latin Grammy en esta misma categoría con su canción «Qué Más Quieres» de su álbum Keep Me Fed.

«Ego», la canción que las llevará a estar presentes el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, combina guitarras eléctricas, riffs contundentes y una energía poderosa, y su letra aborda los juicios y críticas externas desde una perspectiva de confianza y empoderamiento.

«Claro que estaremos presentes en el evento en Las Vegas, es muy bonito toparnos con colegas y amigos a los cuales les externamos felicitaciones por sus nominaciones también», agregó Daniela.