CARTELERA: “ANATOMÍA DE UNA CAÍDA” (“ANATOMIE D’UNE CHUTE”)

Por dos años, la escritora alemana Sandra (Sandra Hüller) y su esposo francés Samuel (Samuel Theis) han vivido en un idílico chalet emplazado en una gélida zona montañosa de Francia, aislándolos del resto de la sociedad con el fin de trabajar, ella en su nueva novela y él reparando el lugar una vez que su carrera como escritor se viera trunca debido al accidente ocurrido a su pequeño hijo Daniel (el descubrimiento Milo Machado Granier) que le cobrara parte de su vista. El filme inicia con la entrevista que una joven y atractiva estudiante pretende realizarle a Sandra sobre su actividad literaria, pero que se ve interrumpida por la estridente música de Samuel en su habitación. Pasan las horas y Daniel, quien acostumbra pasear por el bosque junto a su perro guía utilizando marcas hechas de cinta adhesiva que ha colocado en distintos lugares, regresa sólo para descubrir el cadáver de su padre tendido en la nieve. ¿Fue una caída accidental? ¿Acaso Sandra empujó a su marido del segundo piso después de una riña posterior a la interrupción de la entrevista? Éste será el núcleo argumental de una historia que desglosa mediante la exhaustiva investigación judicial no sólo la caída de un cuerpo, también analiza mediante una fascinante estructura dramática el desplome análogo de una pareja, una familia y el amor que alguna vez los unió.

Lo que luce como una trama de sencillo ensamblaje va revelando mediante sus intrincados tres actos un rico estudio de la tragedia humana en su estado cotidiano mediante el hilo conductor de un proceso policial que culmina en tribunales donde se desarrollan las secuencias más extensas de la película y que sirven para manifestar el soberbio trabajo actoral de Hüller, actriz que matiza con finura a un personaje que le permite habitar con holgura y precisión y generar un proceso de expansión similar con respecto a los personajes secundarios, en particular su abogado defensor Vincent Renzi (el excelso Swann Arlaud) quien agrega aristas emocionales al ser un viejo conocido de la protagonista por quien sintió un profundo enamoramiento. En el lapso de sus dos horas y media de duración, la directora Justine Triet (“La Batalla de Solferino”) diseña tanto en escena como en un guion coescrito junto a su esposo, el también realizador Arthur Harari (“Onoda, 10,000 Noches en la Jungla”), una realidad construida en base a las disímbolas personalidades de Sandra y Samuel, quienes por años conviven compartiendo intereses y metas pero que escala a una decisiva noche donde discuten sobre sus diferencias comprobando de que, a pesar de su indiscutible amor por Daniel y habitar un mismo techo, llevan dos vidas en paralelo, no unidas. En este sentido, Triet demuestra enorme astucia narrativa al apelar no sólo a las realidades que ambos construyen como personajes en su rol de novelistas, sino también en los dilatados pasajes en la corte que presenta diversos componentes que se van acomodando para construir una relativa versión de la verdad detrás de la muerte de Samuel que van despejando capas a la trama hasta llegar a su frágil y emotivo núcleo, uno que nos transporta a un punto concluyente que no ofrece respuestas directas, sólo alimento reflexivo para el espectador. “Anatomía de Una Caída” luce, se escucha e incluso huele a un drama de tribunales, pero conforme muestra su verdadera faz encontramos una cinta sobre percepciones y la realidad, ésta casi siempre un mero constructo hecho al antojo de quien la vive. Junto a “Pobres Criaturas”, la mejor cinta en cartelera esta semana.

STREAMING: “HOJAS DE OTOÑO” (“KUOLLEET LEHDET”) – MUBI

Como sacada del extinto cine sobre realismo social inglés de la década de los 70’s y principios de los 80’s que parió a cineastas indispensables como Ken Loach y Mike Leigh con obras donde el hombre común era el eje de sus propias historias retratadas sin efectismos o artificios, llega a la plataforma de MUBI la más reciente cinta del maestro finlandés Aki Kaurismaki (uno de los pocos autores de cepa que persisten en Europa) con los latiguillos que distinguen a su actividad narradora como son el ritmo frenado, diálogos de humor seco, tomas fijas con su respectiva puesta en escena que transpiran teatralidad, desencuentros amorosos, elecciones diegéticas a nivel musical deliciosas y una foto que aparea la sensibilidad plástica del film noir con el naturalismo de los creadores británicos ya mencionados. El desempeño de Kaurismaki en “Hojas de Otoño” se percibe menor en comparación a obras que le preceden (las brillantes “El Hombre Sin Pasado” o “Sombras en el Paraíso”, sin ir más lejos), pero en comparación a las intelectualmente escuálidas cintas de Hollywood un Kaurismaki sin la batería propositiva cargada al 100 es un portento.

Los reductos dramatúrgicos y dialógicos con que se pone a trabajar el finlandés en esta cinta poseen la misma dureza y frialdad que el entorno mismo de Helsinki donde se ubica la historia, que tiene como protagonistas a Ansa (Alma Pöysti), una acomodadora madura de supermercado que es despedida por querer llevarse a casa un sándwich caducado, lo que la conduce a otros trabajos que la llevan a conocer a Holappa (Jussi Vatanen), obrero metalúrgico y alcohólico también cuarentón que es echado de su trabajo por un equívoco relacionado con su forma de beber. Ambos comienzan una relación que se entorpece por detalles simples como el extravío de un papelito con el teléfono de ella (en este mundo anacrónico y minimalista, los celulares u otros aparatos tecnológicos de uso diario en diversos países parecen no tener cabida, al menos en sus descoloridos cotidianos) u olvidos varios. Conforme su interacción marca el ritmo y control de la narrativa, comienza a desplegarse una conjunta búsqueda por ser felices donde ambos aprenden a renunciar y aceptar aquello que les permita desarrollarse como seres humanos y, por qué no, una vida de pareja.

Entre constantes referencias al Realismo Poético Francés (en particular la comedia humana de Melville y Jean Vigo) y las fantásticas actuaciones de la dupla protagónica, Kaurismaki nos da una probada de aquellas sensaciones de lo que hacer cine significaba antes de la intrusión de la megalomanía corporativa de la industria fílmica gringa mostrando con sensibilidad dramática y pinceladas de comedia amable un tableau vivant de humanismo que se disfruta con alegría conforme cada etapa de la relación entre Ansa y Holappa se desenvuelve como delicados regalos que uno atesora por su veracidad emocional.

