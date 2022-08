Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Grupo Técnico Asesor en Vacunación analiza qué tan robusta es la evidencia científica para sugerir el empleo de la vacuna contra la viruela del mono en el País, anunció Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

«Detrás de esto siempre hay poderosos intereses comerciales que siembran agendas para empujar a una expectativa de vacuna que no guarda relación con razonamiento técnico serio científico de la salud», advirtió el funcionario.

Aseguró que la evidencia científica es escasa y dudosa respecto a la utilidad de estas vacunas.

Precisó que la viruela del mono puede presentarse de una forma muy poco aparente, por ejemplo, con lesiones genitales únicas; sin que en el resto de la piel se tenga alguna otra lesión.

Sobre las tres defunciones por viruela del mono notificadas a nivel mundial, dos en España y una en Brasil, López Gatell indicó que no ha fluido la información y se desconoce el perfil de las personas, su edad y sus antecedentes.

Indicó que existe la posibilidad de que se trate de defunciones que no fueron causadas por la viruela del mono, sino que ocurrieron en alguien que murió a causa de enfermedades crónicas inmunosupresoras, como el sida.

Por otra parte, López-Gatell dijo que México recibirá un donativo de 10.3 millones de vacunas contra Covid-19 para menores mediante la iniciativa Covax.