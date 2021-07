Dulce Maria Carranza Rojas Agencia Reforma

En el marco del Día Mundial del Perro, a conmemorarse el 21 de julio, Foros REFORMA organizó el evento virtual “Mascotas: Compañía y Bienestar”, que reunió a etólogos, fisioterapeutas, veterinarios y expertos en adiestramiento canino.

Ello, con el objetivo de analizar, en cuatro mesas de análisis, cómo están viviendo las mascotas la pandemia, de qué manera mantenerlas seguras, sanas, bien alimentadas e incluso relajadas.

En “Del Home Office a la Nueva Normalidad” participaron Yunnuén Barrera, de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM; Claudia Edwards, Directora de Programas en Humane Society International México; y Alejandro Pérez, etólogo clínico en EtoVet.

Estos especialistas alertaron sobre el incremento en el número de animales estresados, de los incapaces de socializar o aquellos que padecen hiperapego, cuya consecuencia es la ansiedad por separación, explicó Edwards.

“Hay ejemplos que indican que debemos preocuparnos: vamos a cualquier habitación y el perro nos sigue; busca todo el tiempo el contacto físico, te toca con la patita o, aunque sea, con la punta de la cola; o él va a hacer algo y voltea antes para verte”, explica.

Pérez alertó sobre el surgimiento de los llamados “pandemic puppies”.

“Son cachorros que no convivieron con personas o con otros perros, no fueron al parque y no saben lo que hay afuera en el mundo: no se saben relacionar, ya sea porque tienen fobia social o hasta experimentan agresividad, también motivada por el miedo”, comenta.

La mesa “Elige bien sus alimentos y suplementos” contó con la asistencia de Fausto Reyes, director Médico del Hospital Banfield; Carlos Gutiérrez, experto de la UNAM; Gabriel Ramírez, Asesor Académico de Laboratorios Norvet; y Joel García, Veterinary Manager de Purina.

Todos coincidieron en que la elección de croquetas debe basarse en el historial clínico especifico de cada animal de compañía; considerando su edad, sexo, condición física y de salud.

Gutiérrez considera que la comida casera es una opción viable siempre que se acompañe de la opinión de un especialista para evitar el desbalance de nutrientes, porque platillos sencillos, como arroz con pollo, podrían causar un problema en el desarrollo óseo.

Para hablar sobre su seguridad, los analistas fueron Shanty Pérez, fundadora de Social Pets; Juan Carlos Becerril, de Integración Canina; Adrián Rodríguez, director Administrativo del Hospital Banfield; y Zuly Lazarin, vocera en Zoetis.

Becerril, experto en adiestramiento canino, habló de la importancia de prepararlos para los paseos, sobre todo si se planea viajar.

“Mi primera sugerencia es que se eduque para que se familiarice con el movimiento de salir, debes irlo acostumbrando a viajar en coche, que haga un proceso de desensibilización y de viajes de menor a mayor duración”.

Lo anterior va de la mano con la tenencia responsable, explicó Rodríguez, quien considera indispensable que el animal porte una placa de identificación, incluso si es un gato que nunca abandona tu hogar.

“Es para que, si se pierde, tienes un accidente o en un viaje, la gente sepa a quién contactar y regrese a casa; sobre todo si son perros o gatos que tienen alguna medicación por un padecimiento”, expresa.

Además, al pasear a las mascotas hay que cuidarlos para que no contraigan organismos nocivos, ello, a través de desparasitantes y con visitas médicas periódicas, indica Lazarin.

“Existen de muchos tamaños: chiquitos, que no vemos, y grandes; los más comunes son las pulgas, las garrapatas y los mosquitos”.

Finalmente, en la mesa “Pet Wellness”, estuvieron Susanne Rodekohr, especialista en terapias complementarias; Ana Gabriela Bautista, enfocada en rehabilitación y fisioterapia; e Itzy Iyaly Hernández Aguilera, embajadora de Thankful Dog de Grisi y médica veterinaria de BP City.

Fisioterapia, homeopatía, acupuntura y otras opciones afines están disponibles hoy para ellos, explica Susanne Rodekohr.

“Al momento de que se dice ‘terapias alternativas’ es una expresión que suena a que sólo hay una u otra opción, y así no es. Todo lo que manejamos con la medicina terapéutica complementaria es eso: ‘complementa’ los tratamientos convencionales”.

Hernández recomienda no descuidar el ‘grooming’, pues, más allá de estética, aporta beneficios a la salud.

Por ello, cuando se trata de perros, se recomienda bañarlos cada 15 días, y con los gatos, una vez al mes, aunque los tiempos varían según las necesidades del animal e incluso de los propietarios.