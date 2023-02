Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el segundo día de deliberaciones sobre el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, los integrantes del jurado solicitaron ayer revisar 13 piezas de evidencias relacionadas con las declaraciones que hicieron varios testigos en contra del ex Secretario de Seguridad Pública.

Entre los extractos de las declaraciones solicitadas está la parte en la que Jesús Reynaldo Zambada García, «El Rey» Zambada, aseguró haber pagado 350 mil dólares a Víctor Hugo García, sobrino del ex mando policiaco, para que un agente infiltrado de su organización fuera colocado en la división antidrogas.

También está la declaración del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés), Miguel Madrigal, quien dijo que la Oficina en México de esa agencia tenía conocimiento que en el restaurante Champs Elysées se reunían narcos y agentes policiacos para pactar sobornos y filtrar información.

Los miembros del jurado también pidieron revisar el testimonio de Héctor Javier Villarreal, ex Secretario de Finanzas en Coahuila durante la administración de Humberto Moreira (2005-2011), quien sostuvo que García Luna pagó 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal para recibir una cobertura favorable.

Del mismo modo solicitaron el testimonio del ex Fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien dijo que Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, le dijo que estaban equivocados al apoyar a los Beltrán Leyva y no a Joaquín «El Chapo» Guzmán, en la pugna que sostenían al interior del Cártel de Sinaloa.

Veytia también señaló que el ex Gobernador de Nayarit, Ney González, le refirió que el ex Presidente Felipe Calderón y García Luna indicaron en una reunión que la línea era apoyar a «El Chapo» Guzmán.

Todas estas declaraciones fueron vertidas en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, durante las últimas cuatro semanas, durante el juicio que se le sigue al ex funcionario mexicano, quien está acusado de haber recibido sobornos millonarios a cambio de dar protección al Cártel de Sinaloa.

Los 12 integrantes del jurado tuvieron oportunidad de escuchar directamente los testimonios, y desde el jueves están deliberando. Como parte del análisis que están haciendo del caso, solicitan distintas partes del juicio para corroborar sus impresiones o aclarar dudas.

Tanto los fiscales como la defensa se encargan de buscar y proporcionar lo requerido por el jurado, cuyos miembros están aislados en una sala y no tienen contacto con nadie del exterior, salvo un oficial de Policía que sirve de correo.

El jurado deberá resolver si García Luna es culpable o inocente de tres cargos por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, uno por pertenecer a una organización criminal, en este caso el Cártel de Sinaloa, y uno más por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses.

Los miembros del jurado continuarán con su deliberación el próximo martes debido a que el lunes es un día festivo en Estados Unidos.