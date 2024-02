Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) revisa multas por 67.7 millones de pesos a los partidos políticos por irregularidades en su precampaña a la Presidencia de la República y al Congreso.

En el predictamen que analizan los consejeros, el cual podría sufrir cambios el fin de semana, Morena acapara las sanciones, con 53 millones 798 mil pesos, 79.4 por ciento del monto global.

Le siguen el PRI, con 4 millones; Movimiento Ciudadano, con 3.8 millones; PAN, con 2.7 millones; PT, con 2 millones; PVEM, con 589 mil pesos, y PRD, 457 mil.

Hasta el momento, sólo se propone aplicar la pérdida del registro a la senadora Gabriela Benavides, del PVEM, por no presentar informe de gastos de precampaña. Sin embargo, ella no aparece aún en las listas de la coalición al Congreso.

Como sucedió en su proceso interno, Morena comete las mismas irregularidades, pese a que lo multaron en diciembre con 68 millones de pesos.

Ahora, en la precampaña federal, tanto de su precandidata única Claudia Sheinbaum como aspirantes al Senado y diputados, el partido y abanderados se negaron a informar cómo gastaron los recursos que entraron a sus cuentas y quién financió la propaganda, transporte, logística y publicidad callejera del 20 de noviembre al 18 de enero.

Por ejemplo, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE informó que Morena no reportó egresos por 23 millones de pesos, lo que ameritaría una multa de 37 millones de pesos.

Lo que sí mostró son comprobantes por 6.7 millones de pesos, pero son de gastos que no tienen nada que ver con la precampaña.

También se deslinda de información publicada en internet por 7 millones de pesos, así que la multa sería por el mismo monto.

Hace unos días, al sancionar irregularidades en la precampaña local de 10 entidades, los consejeros recriminaron que los aspirantes estaban entregando informes a través de otras vías, no del partido. En la precampaña federal sucedió lo mismo, por lo que se aplicará una multa por 4.5 millones de pesos.

A qué apostaron

La precampaña a la Presidencia y al Congreso de los siete partidos costó a los mexicanos 212 millones de pesos.

En su mayor parte, esos recursos, según los institutos políticos, salieron de sus prerrogativas, y únicamente 4.3 millones de pesos se obtuvieron de distintas fuentes.

Por primera vez, MC es el partido que más recursos inyectó a su proselitismo, primero con Samuel García y después con Jorge Álvarez Máynez, con 66 millones 576 mil pesos.

Le siguieron el PAN, con 65.2 millones; Morena, con 54 millones, y el PRI, con 21.5 millones.

Los partidos le apostaron a la propaganda en internet y en vía pública, pues en esos dos apartados gastaron 95 millones de pesos.

Pese a que sí hubo un despliegue de espectaculares de aspirantes al Congreso, de la precandidata a la Presidencia y del partido, Morena reportó que sólo pagó 1.5 millones de pesos.

Sus gastos, informó al INE, se centraron en la logísticas de los eventos multitudinarios de la ex Jefa de Gobierno, aspirantes al Congreso y del partido, por 26 millones de pesos.

El PAN informó que en ese rubro invirtió 33.7 millones.

En ese tipo de publicidad, que incluso fue sancionada por las autoridades por incluir la imagen del Gobernador de Nuevo León, MC reportó una inversión de 7 millones. Informó que invirtió más en propaganda utilitaria y propaganda genérica: 28 millones de pesos.

Este fin de semana, la Comisión de Fiscalización discutirá los dictámenes, con el fin de que el Consejo General lo apruebe el 27 de febrero.