Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal analiza limitar la importación de automóviles usados procedentes de Estados Unidos como parte de las medidas para reducir las emisiones contaminantes del transporte.

En conferencia, la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que la propuesta se encuentra en discusión después de que esa dependencia y la Secretaría de Economía establecieron restricciones ambientales para el ingreso al País de vehículos pesados usados con motores a diésel.

«La verdad que estamos en acuerdos para ver si también podemos limitar la importación de autos usados desde Estados Unidos», afirmó.

Al presentar los resultados del sector ambiental, Bárcena señaló que las acciones para mejorar la calidad del aire se concentran principalmente en las emisiones del transporte y de las industrias.

«Se está trabajando sobre todo en dos componentes, en la reducción de emisiones del transporte y de las industrias», indicó.

En octubre de 2025, las Secretarías de Economía y Medio Ambiente emitieron un acuerdo que fijó nuevas condiciones ambientales para la importación definitiva de vehículos usados con motor a diésel y peso bruto superior a 3 mil 857 kilogramos.

La disposición establece que el año de fabricación del motor no puede superar los 10 años al momento de ingresar al País y que los importadores deben declarar que éste no ha sido alterado ni modificado.

El acuerdo comprende tractocamiones, autobuses y otros vehículos pesados y justificó la restricción en la necesidad de evitar el ingreso de unidades cuyos motores no cumplan con estándares de emisiones compatibles con las normas ambientales.

Este martes, Bárcena vinculó esa medida con el análisis que realizan las autoridades para extender restricciones a los automóviles usados provenientes de Estados Unidos.

«Algo muy interesante que sucedió este año es que se hizo la prohibición de importación de tractocamiones de Estados Unidos que tuvieran 10 años de antigüedad. Eso nos hizo la diferencia en materia de emisiones, que son tractocamiones que usan diésel, y eso lo hicimos en conjunto con la Secretaría de Economía», sostuvo.

Buscan responsabilizar a productores por desecho de llantas

Por otro lado, la titular de Semarnat informó además que el Gobierno trabaja con la industria llantera para aplicar el principio de responsabilidad extendida del productor, con el que fabricantes e importadores deberán participar en el manejo de los neumáticos una vez concluida su vida útil.

«Ya tenemos nuestra Ley de Economía Circular, se está sacando el reglamento que está diciéndole a cada uno de estos sectores. Hemos firmado un acuerdo con, por ejemplo, la Cámara Hulera para que podamos ordenar todo el sector de llantas, porque la Ley de Economía Circular lo que dice es que vamos a lograr que haya la responsabilidad del productor, la responsabilidad extendida del productor, o sea que el que produce la llanta se haga responsable también», explicó.

La Ley General de Economía Circular, publicada en enero pasado, establece que productores e importadores deberán organizar, fomentar y, en su caso, financiar los esquemas de economía circular correspondientes a los productos que fabrican o introducen al País.

En mayo, Semarnat y la Cámara Nacional de la Industria Hulera firmaron un convenio para avanzar hacia ese modelo en el sector y crear un organismo coordinador en el que participen fabricantes, distribuidores, recicladores y autoridades.

Un diagnóstico presentado en julio por esa Cámara calculó que durante 2024 se generaron en México 45.8 millones de neumáticos fuera de uso, equivalentes a 841 mil toneladas.

El estudio estimó que 88.6 por ciento de ese volumen carecía de trazabilidad y que sólo 11.39 por ciento era gestionado formalmente. También identificó una brecha de 705 mil toneladas entre los neumáticos desechados anualmente y la capacidad efectiva existente para manejarlos bajo un esquema de responsabilidad extendida del productor.