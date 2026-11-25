Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la viabilidad de la extradición a Estados Unidos de Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», dependerá del procedimiento y formalidades en el tratado sobre la materia que sostienen México y Estados Unidos.

En un comunicado, el Ministerio Público federal dijo que el capo, señalado como líder de los Beltrán Leyva en Sinaloa e internado en el penal del Altiplano, cuenta con una solicitud de extradición por parte de la Corte Federal para el Distrito de Columbia.

«El procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición», precisó FGR.

«En tanto se determine lo anterior, continuará sujeto a lo que determinen las autoridades mexicanas».

La precisión de la FGR se da un día después de que su titular Ernestina Godoy dijo que «El Chapo Isidro» será juzgado en México antes de considerar cualquier entrega a Estados Unidos.

«Vamos a juzgarlo aquí en el País. Acaba de pedir una duplicidad (del término constitucional), vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el País», puntualizó Godoy en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.