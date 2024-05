Una fuerte movilización policiaca se registró el lunes en el municipio de Asientos, luego de ser detectada una camioneta en la que viajaban varios hombres que portaban armas largas y quienes habían ingresado a Aguascalientes procedentes del estado de Zacatecas.

Tras el despliegue policiaco en la zona y una persecución, los oficiales de la Policía Estatal y de la Policía Preventiva de Asientos lograron asegurar una camioneta, aunque los sospechosos escaparon corriendo hacia el monte y no fueron localizados.

Todo se originó cuando policías estatales y policías preventivos de Asientos que se encontraban realizando labores de vigilancia, fueron alertados que en calles de la colonia Emancipación se desplazaba una camioneta Kia Sportage, modelo 2023, color blanco y placas de circulación del estado de Jalisco, en la cual viajaban varios hombres fuertemente armados con rifles de asalto.

Aparentemente, los sospechosos habían ingresado procedentes del municipio de Villa García, Zacatecas, con la intención de llevar a cabo el “levantón” de un hombre al que estaban buscando.

De inmediato se implementó un operativo de búsqueda y momentos después los oficiales detectaron la camioneta. Sin embargo, al verse descubiertos, los sospechosos decidieron escapar, iniciándose así una persecución.

En el operativo participaron además agentes de la Fiscalía Regional y el helicóptero Fuerza Uno de la Policía Estatal.

Los delincuentes escaparon por una terracería denominada Camino Rural No. 5 y momentos después, la camioneta en que viajaban fue encontrada abandonada a la altura del poblado de La Tinajera. Aparentemente, los sospechosos huyeron corriendo hacia el monte y a pesar del fuerte operativo, no fueron localizados.

La camioneta Kia Sportage resultó con reporte de robo con violencia y fue asegurada, siendo remolcada hasta la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.