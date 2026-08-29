Amplifican su alcance

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Enjambre vive uno de los momentos más sólidos de su carrera con sus primeros conciertos en el Estadio GNP, programados para hoy y mañana, con Arroba Nat como invitada. Las presentaciones forman parte de la segunda etapa de la gira Daños Luz, tras agotar dos fechas en el Palacio de los Deportes y recorrer México, Estados Unidos y España. La banda también actuará en Monterrey y Guadalajara. Su noveno álbum, editado de manera independiente, suma temas que comienzan a consolidarse entre sus seguidores. Además, el grupo abrió una experiencia interactiva con fotografías, instrumentos, certificaciones y otros objetos de su trayectoria.