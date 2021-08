Pedro Sánchez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-El programa de regularización de los llamados autos “chocolate” se podría extenderse a varios estados fronterizos del País, anunció ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario explicó que, luego de aplicarse en Tijuana, en Baja California, es necesario crear un registro, pues buena parte de los vehículos sin documentar están relacionados con los crímenes que se cometen en esa región del País.

Se busca, agregó, que las familias con pocos recursos tengan acceso a la adquisición de un vehículo.

“Lo estamos ya analizando. Ya hice el compromiso en Tijuana, va a haber regularización de estos carros, porque son dos cosas: Primero, la seguridad porque, si no se tiene un registro estos carros se utilizan para cometer delitos y hay que tener control”, dijo.

“Y lo segundo, también hay que considerarlo, hay mucha gente que no tiene, no le alcanza para tener un carro nuevo, de agencia, y pues con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela y es un medio necesario”.

López Obrador informó que su Gobierno buscará un acuerdo que permita la regularización de los automotores, pero sin afectar a la industria automotriz nacional, que ya ha expresado preocupación sobre el tema.

“Vamos a buscar un acuerdo, también para que no se afecten las agencias, pero sí vamos a llevar a cabo un plan de regularización de estos vehículos”, indicó.

“Antes de que concluya el año vamos a empezar en Baja California el mes próximo, la regularización y va a ser en toda la frontera”.