Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La aprobación de la iniciativa para incrementar el periodo de vacaciones de 6 a 12 días al año, como mínimo, ayudará a reducir el «burnout» laboral, ya que en México lo padecen 75 por ciento de los trabajadores, aseguró Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup para América Latina.

En la iniciativa conocida como «vacaciones dignas» se estipula que se darán 12 días en el primer año y éstas se incrementarán según la antigüedad, aunque no se podrán tomar de manera continua, de acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

«(La reforma) va a tener un impacto positivo en el burnout que enfrentan los trabajadores. En México el 75 por ciento de los trabajadores padecen fatiga o estrés laboral, según datos del IMSS. Superando a China, que es de 73 por ciento o Estados Unidos, que es 59 por ciento. El que haya más vacaciones va a ayudar a disminuir este impacto negativo», consideró Flores.

Señaló que actualmente México es de los países que menos vacaciones tienen por ley y en este sentido, otras naciones de América Latina lo superan, como Perú y Brasil, que tienen 30 días, respectivamente; Chile 15 días, Reino Unido 28 y Francia 25.

La ejecutiva de Manpower explicó que debido a los cambios laborales que se están aplicando, las empresas ajustarán sus presupuestos para absorber el incremento del 20 por ciento al salario mínimo y una mayor prima vacacional.

A su vez, Fabiola Davó, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (AMAPRO), dijo que esta reforma ayudará a disminuir la rotación de personal en las organizaciones.

«Es demasiado poco para que una persona descanse lo que tenga que descansar y siga siendo productivo. Me parece positiva la modificación de no exigir que 12 días consecutivos se tomaran de vacaciones y se redujera el periodo a 6 días. Tomemos en cuenta que, si bien este aumento en las vacaciones es benéfico para el trabajador, tiene un impacto en las empresas, porque va a aumentar el costo de la prima vacacional. Y eso los empresarios no lo tenían contemplado», subrayó Flores.

«Si la gente descansa y goza sus vacaciones va a estar más contenta, motivada. Las personas van a tener más tiempo personal para descansar y también consumir.

«Un esquema que puede traer menor rotación para las empresas y más felicidad para el empleado. En una industria donde tenemos una rotación anual arriba del 50 por ciento, poder mantener a la misma plantilla nos va a reducir costos en reclutamiento y capacitación», advirtió.