El Gobierno de Aguascalientes mantiene proyectos de ampliación en los hospitales de la Mujer, Tercer Milenio y el de Calvillo, además de la apertura de nuevos servicios de diagnóstico y consulta, informó el director del Instituto de Servicios de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán.

En Calvillo, las acciones incluyen la habilitación de un tomógrafo y la construcción de dos consultorios adicionales, obras que permitirán ampliar la capacidad de diagnóstico y consulta en ese municipio. De acuerdo con el registro estatal de obra pública, los trabajos de adecuación y construcción se encuentran en proceso.

Asimismo, el de Pabellón de Arteaga será reconvertido en una unidad materno-infantil, como parte de los proyectos de fortalecimiento de la infraestructura médica estatal. Las acciones se suman a las intervenciones previstas en los hospitales de la Mujer y Tercer Milenio.