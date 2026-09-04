El Municipio de Aguascalientes inauguró el Centro de Infancia Feliz Santa Anita, el quinto espacio de este tipo en la capital, donde se ofrecerá atención psicológica gratuita a niñas y niños de entre cuatro y 14 años, principalmente con un enfoque preventivo.

Durante la inauguración, el alcalde Leo Montañez afirmó que el centro permitirá acercar servicios especializados a las familias de la zona nororiente de la ciudad. “Cuidar la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes es la inversión más valiosa para el futuro de Aguascalientes”, señaló.

Brenda Barrientos Delgado, titular del Instituto Municipal de Salud Mental (Imasam), explicó que las instalaciones cuentan con consultorios de psicología, oficina de trabajo social, salas de juego, cámara de Gesell, recepción y jardín. En este espacio se atenderán necesidades emocionales, conductuales y de convivencia.

El inmueble se localiza en la avenida Parque Vía Oriente, casi esquina con la avenida Gabriela Mistral, en Santa Anita I, a un costado del parque del mismo nombre. El horario de servicio será de lunes a viernes, de 7:00 a 14:30 horas. Las citas y los informes podrán solicitarse al teléfono 449 975 42 76.

La administración municipal informó que, a través de los cuatro centros que ya operaban, se brindaron más de 27 mil 600 sesiones psicológicas infantiles, familiares y grupales, con atención directa a más de 16 mil 200 personas. La nueva sede ampliará la red hacia un sector que demanda servicios cercanos y gratuitos.

La regidora Alejandra Orozco Ramírez y Héctor Grijalva Tamayo, director de Salud Mental del ISSEA, destacaron que el municipio colocó la atención emocional de las familias entre sus prioridades y creó el primer instituto municipal del país especializado en esta materia.