La ampliación de las laterales de la calzada Guadalupe González, en el cruce con la avenida Eugenio Garza Sada, podría implicar la expropiación de predios privados, la reubicación de infraestructura y negociaciones con propietarios, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.

Ya se realizan estudios preliminares de mecánica de suelos, topografía y análisis hidrológico, mientras que la próxima semana comenzará la elaboración del proyecto estructural para construir dos cuerpos que complementarán el puente central existente.

El proyecto integral estará terminado en tres semanas y posteriormente se elaborará el presupuesto. Una vez definidos el trazo y las dimensiones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento determinarán los predios afectados y establecerán las negociaciones correspondientes.

La intervención no se limitará a la ampliación de las laterales, sino que abarcará todo el crucero, con vueltas continuas, banquetas y adecuaciones para las dos ciclovías que confluyen en ese punto.

La ejecución tardaría ocho meses y podría comenzar durante la actual administración municipal, si hay dinero y se acuerdan las afectaciones.

Por su parte, la titular del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación, Austria Dávila de la Llave, explicó que los instrumentos de planeación urbana establecen los trazos, las dimensiones y las jerarquías de las vialidades principales, colectoras, secundarias y locales.

Sobre las posibles afectaciones en Guadalupe González, señaló que revisará los antecedentes de planeación para identificar cuándo se establecieron las dimensiones de esa vialidad y bajo qué condiciones se autorizaron las construcciones existentes, ya que algunas fueron edificadas antes de 2015.