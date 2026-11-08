El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Aguascalientes, Mauricio Peña Méndez, manifestó sus reservas ante el establecimiento de límites a los incrementos de las rentas de vivienda, al considerar que los precios de los arrendamientos deben determinarse conforme a las condiciones del mercado, particularmente la oferta y la demanda.

Al abordar la reciente modificación al Código Civil del Estado, publicada en el Periódico Oficial, el representante de la AMPI señaló que, desde su perspectiva, no resulta conveniente establecer topes generalizados a los precios de las rentas, debido a que el valor de los arrendamientos depende de factores como la ubicación, las características del inmueble y el costo del metro cuadrado en cada zona de la ciudad.

Explicó que los profesionales inmobiliarios tienen la posibilidad de asesorar a los propietarios mediante estudios de mercado que permiten establecer precios acordes con los valores que prevalecen en cada sector de Aguascalientes.

Indicó que esta orientación también permite evitar que algunos propietarios establezcan precios por encima de las condiciones del mercado, al proporcionarles información sobre los costos de arrendamiento que corresponden a las características y la ubicación de sus propiedades.

Sostuvo que los precios de las rentas en Aguascalientes no han experimentado incrementos extraordinarios, sino que han registrado ajustes graduales conforme a la inflación y al comportamiento de la demanda.

La modificación legislativa fue aprobada por el Congreso del Estado el 1 de octubre y contempla la adición del artículo 2270 Bis y la reforma al artículo 2320-B del Código Civil. Entre sus disposiciones, establece que los incrementos anuales de las rentas de inmuebles destinados a casa habitación no podrán superar la inflación reportada por el Banco de México durante el año inmediato anterior. Asimismo, determina que la renta deberá estipularse en moneda nacional y que solamente podrá actualizarse una vez al año.

El decreto correspondiente fue publicado el 2 de noviembre de 2026 y establece que entraría en vigor al día siguiente de su publicación.