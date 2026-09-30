9° lugar para el sí

Aguascalientes se situó en la novena posición a nivel nacional en la tasa de matrimonios registrados durante el año pasado, al contabilizar 6.35 uniones civiles por cada mil habitantes de 18 años y más. Con este indicador, la entidad se mantiene por encima de la media nacional, que cerró en 5.41.

De acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado se formalizaron 6,443 enlaces, ubicándose por detrás de Quintana Roo (8.61), Campeche (7.03), Sinaloa (6.97), Sonora (6.76), Durango (6.70), Baja California (6.67), Yucatán (6.6) y Guanajuato (6.53).

Del total de registros locales, 6,334 correspondieron a parejas conformadas por un hombre y una mujer. En lo relativo a matrimonios entre personas del mismo sexo, en la entidad se contabilizaron 109 uniones: 74 entre mujeres y 35 entre hombres, lo que representa tasas de 0.073 y 0.035 por cada mil habitantes en edad adulta, respectivamente.

En el panorama nacional, el INEGI documentó 491,640 matrimonios. La tasa general del país no mostró variaciones respecto a 2024 (5.4), y la mayor concentración de trámites se registró en febrero (14.5%) y diciembre (10.7%). En el extremo opuesto, la Ciudad de México presentó la tasa más baja, con 3.01.

El informe evidencia cambios demográficos durante la última década. Entre 2016 y 2025, la edad promedio al casarse se incrementó 4.1 años para ambos sexos, ubicándose en 32.5 años para las mujeres y 35.4 para los hombres, con mayor incidencia en el rango de 25 a 29 años.

4° lugar en el adiós

Con una tasa de 3.0 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más, Aguascalientes se ubicó en el cuarto lugar nacional durante 2025, superando la media del país, de 1.7. La entidad reportó un total de 3,056 trámites concluidos, de acuerdo con la Estadística de Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el análisis de las causas legales en la entidad, el divorcio incausado predominó, al sumar 2,966 casos, lo que representa el 97.05% del total estatal. La segunda causa registrada correspondió al mutuo consentimiento, con 90 expedientes formalizados.

A diferencia de otros estados del país, donde se reportan motivos como la separación del hogar conyugal o la incompatibilidad de caracteres, en Aguascalientes no se contabilizaron expedientes bajo otras causales dentro del registro oficial.

A nivel nacional se registraron 155,254 divorcios en 2025; el 88.3% se resolvió por la vía judicial y el 11.7%, por la administrativa. La relación nacional fue de 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios. Las tasas más altas por cada mil habitantes de 18 años y más correspondieron a Campeche, con 4.4; Nuevo León, con 3.5, y Tamaulipas, con 3.3. Las más bajas se observaron en Veracruz, con 0.8; Ciudad de México, con 0.9, y Chiapas, con 1.0.

Respecto al perfil sociodemográfico del país, la edad promedio al momento del divorcio fue de 41.1 años para las mujeres y de 43.6 para los hombres. El 33.1% de los matrimonios disueltos tuvo una duración legal de 21 años o más. El 19.5% de las personas divorciadas contaba con preparatoria o equivalente.