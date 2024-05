Amor de Ben Affleck y Jennifer Lopez en crisis

Staff Agencia Reforma

CDMX.- En medio de rumores de problemas maritales e incluso de un posible divorcio, Ben Affleck ha estado viviendo en una casa diferente a la que compartía con su esposa, Jennifer Lopez, de acuerdo con medios estadounidenses.

Ayer, el portal Page Six publicó fotografías del ex intérprete de Batman a bordo de un auto, abandonando una residencia en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, donde ha pasado, según reportes, al menos la última semana.

La lujosa mansión que compró junto con la cantante y actriz, por más de 80 millones de dólares y pensada para ser el nido de amor de la pareja, se encuentra ubicada en Bel Air.

En las imágenes, al actor y cineasta, de 51 años, luce en su mano su anillo de bodas, aunque diversos medios insisten en que el matrimonio está en crisis.

Las especulaciones explotaron la semana pasada luego de que Lopez, de 54 años, acudiera en solitario a la gala del Met de Nueva York.

Aunque su ausencia en el evento de moda fue acreditada al rodaje de una película, Affleck sí estuvo presente un día antes en la grabación del Roast de la ex estrella de la NFL Tom Brady, publicó TMZ.

InTouch, por su parte, reportó que Affleck y Lopez se encuentran tomando terapia para solucionar sus conflictos conyugales.